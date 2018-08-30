疫病》中市登革熱疫情失控？ 市府：專家已全面防堵

2018-08-30 14:14

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市登革熱疫情擴大，國民黨市議員今日召開記者會批抨市府防疫不力，疫情恐一發不可收拾，甚至嚇跑花博觀光客；市府回應，確診病例多屬同一波群聚感染，因此擁有良好的控制區，各專家已全面防堵疫情擴散，請民眾不用恐慌。

市議員蘇柏興表示，大里區「開心農場」從20日確診出登革熱病例，但市府並未控制疫情，發病人數還在成長，疫情愈演愈烈，病例居全國之冠，顯見防疫措施大有問題，市府卻還宣稱疫情不嚴重，心態可議。

藍營議員批評，台中空污防制沒做好，萬一登革熱又氾濫，不僅宜居城市將成空談，花大錢宣傳想招攬的花博國際觀光客也不敢來，要求市府應升高防疫層級，由市長親自指揮各局處全面動起來。

議會民進黨團則表示，疾病管制署署長周志浩已來台中召開防疫會議，市府持續落實各項登革熱防治機制，反譏國民黨議員「口水無助防疫」，不要再用口水餵養孑、應齊心防制登革熱，更不要再藉此唱衰花博，造成恐慌。

衛生局表示，目前25例為確診病例，其中23例屬同一波群聚感染，多來自大里區的開心農場、內新市場，因此擁有良好的控制區，由於潛伏期最長到14天，已積極送檢疑似案例，所以確診案例可能會陸續出現，請民眾不用恐慌。

市府表示，衛生局與醫院已全面做好隔離性醫療照護，各專家已全面進駐，防堵二波疫情發生，防疫人員也24小時待命；登革熱病例致死率低於1%，網路卻謠傳高達50~95%，此恐違反傳染病防治法散布疫情謠言的規定，可處罰50萬元。