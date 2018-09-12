桃園客家美食料理賽 畢書盡、魏如昀將登台表演

客家美食料理廚藝交流賽即日起開放報名，今天舉行暖場記者會。（記者陳昀攝）

2018-09-12 17:41

［記者陳昀／桃園報導］桃園客家美食料理廚藝交流賽今年以台3線特色茶產業及米製品為主題，其中重頭戲為10月14日在楊梅埔心公園的茶米之鄉交流賽，除了邀請香川縣師傅參與客日交流表演賽，當天還有客家特色商品展售、客家茶席體驗，還有歌手Bii畢書盡、朱俐靜、魏如昀等人演出，市府今天舉辦暖場記者會，宣布即日起開放報名至10月3日。

桃市府客家局長何明光說，賽事分為「客家等路交流賽」及「茶米之鄉交流賽」2大主軸，前者鼓勵業者開發相關伴手禮，後續再販售得獎作品、創造客家產業商機，後者則以2至3人單位組隊參加，打造包含前菜、主菜及甜點的創意套餐，兩項比賽都是入圍初審並完賽者可獲5000元補助，最高獎金5萬元。

副市長游建華說，桃園市浪漫台3線的起點，近來推廣的東方美人茶、桃映紅茶等有口皆碑，桃園米品質也冠全台，是客家重要主食，期待藉由比賽將客家美食文化推展國際，今年也邀請香川縣料理職人來台進行「客日交流表演賽」。

何明光表示，10月14日「茶米之鄉交流賽」當天將販售限量「客家等路」，還有客家特色商品展售市集、牛汶水DIY、客家茶席體驗區、美食文化專區，還邀到Bii畢書盡、朱俐靜、魏如昀，以及藝文團體等演出，歡迎大家參與一年一度的客家美食盛會，詳情可查詢「2018客家美食料理廚藝交流賽」網站。