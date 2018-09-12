第三天然氣接收站對上藻礁保育 環保署環評大會今終審

中油天然氣「第三接收站」興建工程（俗稱大潭藻礁案），歷經一年多的初審，今天下午環保署環評大會進行最終審查。（記者劉力仁攝）

2018-09-12 15:09

〔記者劉力仁／台北報導〕攸關2025年「非核家園」 願景是否可以如期達成的中油天然氣「第三接收站」興建工程（俗稱大潭藻礁案），歷經一年多的環評初審，今天下午在環保署環評大會進行最終審查，7月環保署初審委員建議大會退件後，中油向環保署提出申覆，提出「迴避替代修正方案」，將開發面積從37公頃再縮減至23公頃，保護藻礁生態棲地，爭取環評大會翻案，預計傍晚結果將會出爐。

去年4月份，中油及經濟部工業局規劃整體開發面積為237公頃，因為環評委員及環團質疑甚深，今年1月份縮小為37公頃，原本北側要施作722公尺的海堤取消，改以棧橋跟工業港連接；工業港部分，外廓防波堤原本設計5080公尺，縮小為4730公尺，碼頭海堤2860公尺，縮短為1688公尺；碼頭10席縮減為2席。但縮小開發面積並未順利換得過關，今年7月環評委員初審會議決議退件。

遭環評委員初審決議退件之後，中油提出申覆，將開發面積從37公頃再縮減至23公頃。中油指出，7月13及14日針對開發案G1及G2區潮間帶的柴山多杯孔珊瑚進行全面性普查，在G1區發現35株、G2區發現40株，共75株；為了保育柴山多杯孔珊瑚，中油提出「迴避替代修正方案」將原本規劃在G1區中的氣化區及管線聯通區，移至外海填區及儲槽區，開發面積總計縮減了14公頃，開發面積從37公頃再縮減至23公頃，希望今天翻案。

「環評退案，藻礁永存」環保團體於今天會議開始之前，在環保署門口大喊口號，提醒政府不要強行過關。

中央研究院生物多樣性中心研究員陳昭倫表示，G1及G2區是南桃園僅存5.7公里中生物多樣性最佳區塊，中油的報告也指出G1及G2有多處柴山多杯孔珊瑚群體，證實大潭藻礁不僅是台灣，甚至是全世界柴山多杯孔珊瑚數量最多、族群對大的棲地，環評委員應該以專業考量，勿受行政體系壓力影響。

行政院長賴清德日前表示，將以縮小開發面積、迴避藻礁2大策略，力拚環評過關，達成2025年供氣比率達5成目標。搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示，賴院長明顯誘引環評委員投票意向，配合官派委員強渡關山，顢頇至極。

台灣石油工會秘書長趙令裕表示，中油為國營企業，肩負國內能源供應穩定之政策目標，工會支持此一興建計畫，將全力監督中油公司減低對藻礁的影響，並督促中油實現承諾，編列5年1億元預算，用於藻礁復育。