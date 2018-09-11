中國海漂垃圾威脅 張景森：金門大橋可附掛攔污索

2018-09-11 23:24

〔記者吳正庭／金門報導〕行政院政務委員張景森今天在金門聽取「城鎮之心-金門後浦魅力城市營造計畫」修改案，並提出多項具體意見；他建議金門大橋可比照國外做法，在大橋的橋基附掛「攔污索」，攔截自中國沿海漂來的海上垃圾，將督促交通部與金門縣政政府研議可行性。

身兼福建省政府主席的張景森抵金後，會同福建省政府秘書長翁明志、金門縣長陳福海、縣府參議翁自保、工務處長張忠民及「城鎮之心－金門後浦魅力城市營造計畫」規畫公司人員會勘該營造計畫現場。

福建省政府指出，「城鎮之心」獲行政院前瞻基礎建設計畫補助，內政部原同意匡列2.4億元，挹注莒光公園至金城海濱公園間帶狀範圍之公共空間營造，後又同意將匡列額度提升至個案計畫上限3.7億元，是全台各縣市數個獲高額補助個案之一。

福建省政府表示，該營造計畫經多次修正，已逼近規畫案核定的最終期程，若在今年底未拍板定案，此項營造計畫將被迫取消，過去的努力成泡影。

規畫公司提出的修正方案，包括中央督導團要求的須遷移目前的金城國中前6座籃球場，改為綠化通行帶，以便利金門縣民進入重新規畫之綠帶休憩公園。

張景森聽完簡報及會勘現場後，對相關建設提出建議，並認為金城國中前籃球場改建不久，還有其他地點可考慮遷移，而省府前廣場也有因應省府大樓將規畫為「福建省政府文物館」，廣場有預留為省府史蹟公園之必要，因此保留該廣場改建為籃球場之規畫公司建議。

張景森同意，將邀營建署等單位研議，檢討其他可行方案。

張景森表示，可以研究金門開發風力或太陽能發電可行性。另外，有關連結大、小金門間的金門大橋，可參考國外的做法，於跨海橋基布設攔污索，將福建沿海漂來的垃圾集結，方便清除。

金門縣政府於晚間發出新聞稿表示，國民黨馬英九政府時代核定金門大橋建設經費，地方需負擔3分之1，「為德不卒」，欠金門人一個公道，建請民進黨政府基於轉型正義「全額負擔」，以彌平戰地政務期間所受傷痛與犧牲，補償金門。