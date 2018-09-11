讓世界看見台灣 太魯閣峽谷音樂節文宣首登紐時廣場

太魯閣峽谷音樂節名聞遐邇，今年剛曝光不久的宣傳文宣，首次登上紐約時代廣場電視牆，增添國際曝光度。 （圖由太管處提供）

2018-09-11 16:28

［記者王峻祺／花蓮報導］台灣之光！太魯閣峽谷音樂節名聞遐邇，自2002年開辦後，每年均吸引千名國內外遊客齊聚峽谷，共享來自山林的天籟美聲，今年主題為「峽谷弦音，齊詠山林」的音樂饗宴，將於10月20日在太魯閣台地登場，剛曝光不久的宣傳文宣，則首次登上紐約時代廣場電視牆，增添國際曝光度。

即將邁入第17年的太魯閣峽谷音樂節，今年在曾囊括金鐘、金馬、金曲獎的音樂家范宗沛的精心策劃下，以弦樂為主軸，網羅集結來自台灣島嶼多元民族的音樂，透過客家、原住民與古典樂的呈現，展現民族共融、共榮意涵，一同齊詠山林，感受太魯閣峽谷偉大壯麗的感動。

太魯閣國家公園管理處副處長張登文說，太魯閣峽谷音樂節在各單位的聯繫及協助下，成功將宣傳資訊刊登在美國著名景點－紐約時代廣場的那斯達克證券交易所大樓電視牆，也是開辦迄今首次登上紐約時代廣場。

他說，透過國際宣傳，除將太魯閣的好山好景推廣至國外，也能幫助峽谷音樂節增添國際曝光度，讓世界看見台灣，吸引更多國外遊客前來共襄盛舉，以峽谷音樂「美的力量」，引領大家走進國家公園，用樂音領略太魯閣山林之美。

10月20日即將登場的太魯閣峽谷音樂節，今年共分上、下午場，上午場時間為10時30分至12時，演出團體為峽谷弦樂四重奏、峽谷二重唱及Amis旮亙樂團；下午場14時至16時30分，將有花蓮水源國小舞蹈隊、羅思容與孤毛頭樂團、雲力思及范宗沛樂團帶來精彩演出。

太管處表示，紐約時代廣場是美國重要的商業中心，也是非常著名的觀光景點，更是每年紐約跨年晚會的舉辦地，其中最吸引大家目光的地標便是美國股票交易市場納斯達克總部的大樓螢幕，這裡每日人潮眾多，是宣傳效益極高的廣告地盤。