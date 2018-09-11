基隆豪雨成災 李鴻源：不能推給天災就沒事

國民黨基隆市黨部今天召開記者會，邀請前內政部長李鴻源（左二）分享治水經驗；國民黨基隆市長參選人謝立功（右三）也批評市府不認真。（記者俞肇福攝）

2018-09-11 14:08

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市遭逢豪大雨侵襲，有不少家戶泡在水裡苦不堪言，國民黨基隆市長參選人謝立功，今早邀前內政部長李鴻源分享治水經驗；李鴻源說，這次基隆下大雨淹水，不可諱言天災是原因之一，但是淹水的過程中，市政府有沒有把他該做的動作做出來，淹水完以後有沒有能力找到問題找到解方，這才是是重點，不是一切推給天災，就一筆帶過。

謝立功指出，這幾天他和災民接觸，聽到最無奈的一句話「淹怕了！」，去年0602淹水，今年新西街淹水，他昨天下午去新西街，幫一戶災民清物品，災民說3天淹6次，災民竟說淹習慣了；他認為，一個負責任的政府不能讓人民把痛苦的事情當成習慣，他以此為目標。

李鴻源指出，即使是天災，市府善後也可以做得有節奏，記者問「你有看出市府的節奏嗎？」，李說，他遠遠的看，不好做評論，但提醒大家不能用天災兩字就一筆帶過，即使是天災也可以把民眾的災害降到小的地步，大家要看的是在這過程中，市府到底做了什麼。

謝立功說，治水清淤是最基本，這幾天市府回應他很失望，到底誰在噴口水，執政者應檢討自己那裡有不足之處，要如何滿足市民需求，治標都做不到，如何治本？

李鴻源表示，整個基隆市超限利用嚴重，基隆市100年來雨量增加1300毫米，降雨天數少了半個月，即使排水治水都做得很好，面對強降雨挑戰還是非常大的。

他認為基隆應推動「海綿城市」，也就是低衝擊開發，不是叫建商不能開發，市府要把遊戲規則訂清楚，做完後都市淹水問題解決了，整個都市變漂亮，生態景觀改變，土地價值增加。

他建議未來謝立功當市長，基隆市可根據地方自治條例自己來推，等謝當選，他願意協助推動。