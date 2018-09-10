雜草叢生、雨棚破洞 通學天橋藏安全隱憂

該天橋為僑善國小、興華中學及附近居民穿越一二四縣道的重要通道。（記者鄭名翔攝）

2018-09-10 21:02

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市僑善國小及興華中學間的通學天橋，為學童們穿越124縣道的重要通道，但屢有家長反映，不但入口處雜草叢生，且天橋上的遮雨棚到處破洞，遇雨天橋積水泥濘，學童通行恐滑倒發生意外。頭份市公所今早已派員清理環境，近期將請廠商先補強雨棚破洞，後再編預算全面改善。

僑善國小、興華中學位於124縣道中正路旁，該路段車流量大且位於彎道處，經評估不宜設置斑馬線，而為保障學童上下學通行安全，然而卻因疏於維護，導致天橋危機四伏，許多學童不願走天橋直接穿越馬路，險象環生。

頭份市民代表黃宣乾表示，近期開學季適逢連日大雨，許多家長反映天橋入口處雜草叢生，阻礙出入，且雨棚到處破損，雨水從破洞傾瀉而下，使得磁磚橋面濕滑積水，學童稍有不慎就會滑倒。

頭份市公所清潔隊先針對天橋入口處雜草、藤蔓清除乾淨，恢復出入暢通；工務課也到場會勘，初判壓克力板製遮雨棚因長期日曬導致脆化，禁不起風雨侵襲才多處破損，將先針對局部破損嚴重處進行立即性補強，後續則視經費研擬發包統一更換整體雨棚，保障學童通行安全。