捷運東門站旁地下通道淹水 北市府：零時恢復通行

2018-09-09 01:42

〔記者蔡亞樺／台北報導〕今（8）日午後台北市下起暴雨，時雨量達百毫米，也造成多處路段積、淹水，台北捷運東門站旁地下通道傳出淹水狀況，北市新建工程處緊急調派抽水機運作，淹水高度從1.3公尺慢慢消退，水已經抽乾，北市府甫表示，在9日零時恢復開放通行。

台北捷運公司稍早說明，淹水部分是在東門站及地下道的連通道處，目前台北捷運系統各路線營運正常，東門站與地下道連通道（新工處權管）設有水密門，在晚間6點半關閉，未影響東門站運作，已請新工處進行抽水作業。