醫師堅持救腿不截肢！車禍斷腿男大生 挺過40次手術能走了

鄭廷毅感謝醫師陳志輝，送上自己畫的醫師畫像卡片。（記者蔡淑媛攝）

2018-09-08 20:36

〔記者蔡淑媛／台中報導〕21歲家住竹南的大學新鮮人鄭廷毅，3年前車禍造成雙腿嚴重骨折、左腿大動脈斷掉，必須轉醫學中心，卻適逢八仙塵爆，北部醫院塞滿傷患，轉至台中榮總，已延遲黃金手術期，但醫師冒險為他接血管、不截肢，歷經休克、腎衰竭、大腿組織感染壞死，挺過近40次手術，現在能走路、行動自如，今年復學，感謝醫師保住他的腿、不放棄他！

「醫生不放棄病人，病人也不要放棄自己！」中榮骨折創傷科主任陳志輝說，鄭廷毅骨折傷勢嚴重又複雜，但能救的腿不能截肢一了百了，要保命也要保腿，鄭廷毅還年輕，一旦膝上截肢，即使裝義肢走路也只能甩腿走路，鄭廷毅能毅力堅持，才能開心告訴我要去上學了！

鄭廷毅當時騎車自摔，造成雙側大腿骨折，左大腿大動脈也摔斷，當地醫院設備不足，必須轉到大醫院，卻遇上八仙塵爆，轉到中榮做手術已經過了15個小時，超過黃金時間6至8小時，大腿長期缺氧會壞死，一般會截肢，但醫師考量他如此年輕，為他保腿拚了，進行繞道手術接血管。

手術後才是考驗的開始，鄭廷毅先是腎衰竭暫時性洗腎，左腿肌肉、骨骼反覆感染、壞死，出現腔室症候群、橫紋肌溶解症等多重併發症，3年來歷經39次清創、7次進出醫院、多次內外固定手術，前年因骨髓炎截骨8公分再做延長手術，他都一一咬牙挺過，努力復健，現在骨頭已經增長至4公分，能正常走路、活動，還去爬山。

鄭廷毅回憶，傷口清創、換藥和手術、復健，是痛到骨子裡，但家人和醫師都沒放棄他，自己也必須堅持下去，一路咬牙苦撐，也體會到「付出多少，就有多少回報！」每天走一萬步復健，近3個月能自行走路、不用再拄拐杖了，未來將嘗試騎單車、游泳。

鄭廷毅今年復學念大一，開始重拾校園生活，今天特地到醫院感謝醫師陳志輝為他保腿，並送上親自畫的醫師畫像卡片，他說，自己也一定會好好為社會付出！

醫師陳志輝指鄭廷毅左大腿骨折、大動脈也斷掉，歷經近40次大小手術。（記者蔡淑媛攝）

鄭廷毅感謝醫師陳志輝，送上自己畫的醫師畫像卡片。（記者蔡淑媛攝）

鄭廷毅感謝醫師陳志輝救治，畫醫師卡片感謝。（記者蔡淑媛攝）

鄭廷毅雙腿骨折、大動脈也撞斷，歷經3年大小手術、辛苦復健，在醫師、家人與看護幫助下，現在能好好走路活動了。（記者蔡淑媛攝）

鄭廷毅現在能好好走路，正常活動，今年復學當大學新鮮人。（記者蔡淑媛攝）

鄭廷毅現在能好好走路活動，今年復學當大學新鮮人。（記者蔡淑媛攝）

鄭廷毅雙腿骨折、左腿大動脈也斷掉，傷勢嚴重複雜，歷經近40次大小手術。（記者蔡淑媛翻攝）

鄭廷毅雙腿骨折、左腿大動脈也斷掉，傷勢嚴重複雜，歷經近40次大小手術。（記者蔡淑媛翻攝）

鄭廷毅大腿骨反覆感染壞死，截骨8公分後做延長手術。（記者蔡淑媛翻攝）