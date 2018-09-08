傍晚暴雨 北北基時雨量破百毫米、一級淹水警戒

台北市信義區傍晚下起大雨，路邊的排水溝無法負荷大雨，湧出大量排水。（記者方賓照攝）

2018-09-08 18:35

首次上稿：18:18

更新時間：18:35

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局於今日下午4點35分，才剛針對17縣市發布大雨、豪雨特報，到了5點39分及6點半又針對北北基持續發布大雷雨即時訊息，預計將持續到7點半，其中汐止五指山的日累積雨量在傍晚6點半已高達196毫米，水利署也在傍晚針對北北基發布一級淹水警戒，部分地區陸續傳出淹水災情。

據氣象局於傍晚5點40分統計，近1小時累積雨量，信義區挹翠、內湖區大地工程處大湖、汐止區社后橋觀測站的累積雨量分別為100.0、97.5、90毫米。日累積雨量中，汐止區五指山、士林溪山、內湖大地工程處大湖觀測處累積雨量已分別高達166、154.5、138.5毫米。

水利署網站也在傍晚針對北北基發布一級淹水警戒，針對區域包含新北的汐止區、台北市大安、中正、內湖、文山、松山、信義、南港區發布一級淹水警戒，基隆市的七堵區、台北市的士林、大同、中山、萬華區則是發布了二級淹水警戒。另外針對屏東縣的部分也發布二級淹水警戒。

水利署同時也針對台南的青葉橋發布三級淹水警戒，至於鯉魚潭水庫、白河水庫、曾文水庫、南化水庫、鏡面水庫等處則是發布水庫警戒，目前均在放水中，提醒下游民眾特別留意。

也有民眾陸續在臉書上PO文指出，位於汐止中興路、康寧街一帶的涵洞以及福德二路、大同路的美式賣場附近等處目前也都有積水情形，提醒用路民眾經過時需特別留意。

氣象局於傍晚6點25分也特別公布今日各地累積雨量，其中新北五指山日累積雨量已來到196毫米，台北市溪山、新北社后橋等處也分別達到170.5毫米及164毫米。詳情如下：

● 新北市五指山 196.0 mm

● 台北市溪山 170.5 mm

● 新北市社后橋 164.0 mm

● 台北市大地工程處大湖 157.5 mm

● 台北市挹翠 153.5 mm

● 新北市大坪 135.5 mm

● 台北市平等 135.0 mm

● 台北市平等國小 129.5 mm

● 台北市大地工程處明德 126.5 mm

● 台北市至善國中 126.5 mm

● 台北市東湖國小 122.5 mm

● 台北市金面 122.5 mm

● 台北市四獸 116.0 mm

● 新北市屈尺 114.0 mm

● 南投縣中心崙 113.5 mm

● 台北市碧湖國小 113.5 mm

● 嘉義縣中埔 111.0 mm

● 嘉義縣番路 108.5 mm

● 台北市公館 108.0 mm

● 台北市舊莊國小 107.5 mm



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