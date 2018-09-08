打造步道花園、帶領街友節能減碳... 新北表揚環保英雄

丁琨祥（右起）、何熊徵、鄒秀奎獲得今年的新北市環保英雄特優獎。（記者葉冠妤攝）

2018-09-08 12:42

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市環保局今天舉辦環保英雄表揚大會，從競爭激烈的349人脫穎而出，最終的3名特優得主分別是低碳永續組萬里區丁琨祥、資源循環組雙溪區牡丹里何熊徵、環境美化組泰山區黎明里鄒秀奎，3人分別用不同的實際行動，為環境保護做出貢獻，更進而影響身邊人。

萬里重建中心主任丁琨祥，帶領重建中心的街友節能減碳，讓街友們從一開始的抗拒，到後來的熱中投入，丁琨祥帶著街友利用回收木材製作家具、工藝品及步道階梯，還種植香草植物，讓香草花園成為特色景點，利用太陽能供給蚓菜共生、魚菜共生所需電力，落實永續共生的農作經營，還帶著街友們一起參加農產友善市集，推廣無毒有機農作物。

何熊徵則是雙溪牡丹里內導覽、解說的負責人，擔任環保志工的時間雖然不算久，但他不遺餘力地宣導資源分類再利用、推廣自製手工皂和環保清潔劑、登革熱病媒蚊防治等，更常常在閒暇之餘，參加各類環保教育訓練，甚至取得公民教育種子講師資格，還被選為里認證觀摩負責人，向100位里長解說。

泰山區黎明里的鄒秀奎，一手打造出遠近馳名的泰山「櫻花步道」與「繡球花步道」，鄒秀奎擔任環保志工超過8年，發揮花卉培養專長，在社區內培育及嫁接櫻花及繁殖繡球花，最重要的是他依節氣調整適合植物生長的環境，在樹木根部鋪設落葉達到保濕功能、設置雨水回收系統澆灌綠美化植栽等，更帶動里民共同維護，讓黎明步道成為最美的景點及環境教育學習場域。