彰化大同國中爆登革熱群聚感染 4學生染病

彰化縣大同國中出現登革熱群聚感染，衛生局全面消毒。（照片由衛生局提供）

2018-09-08 11:49

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣大同國中發生登革熱群聚感染，繼8月底出現3名病例，前天衛生局到學校做全面快篩，在全校2000多名師生中，又篩出一名學生感染，縣府已對大同國中做嚴格的人員進出管制，也呼籲近1個月來有進入該校遭蚊蟲叮咬的民眾儘速到各醫院做自主檢驗。

今天衛生局再次到大同國中做消毒，衛生局葉彥伯表示，該局獲得通報首波3名學生經快篩呈現登革熱陽性反應後，續對全校2000多名師生問診，共有76人出現疑似症狀，經快篩後又有1人呈現陽性反應，等於目前有4人疑感染登革熱。

校方考量學生恐慌，對外發言較為保守，但葉彥伯表示，為了防疫徹底，儘早斷根，有必要公開、透明。

他說，4名學生在同一學校感染，這種機率微乎其微，儘管學校以4人都不在同一班，認定也有可能在家裡感染，但衛生局研判「登革熱病媒蚊就在大同國中內，否則不會那麼巧，全縣感染的學生只出現在該校，且時間那麼近」，因此呼籲過去一個月曾經進入大同國中的民眾，目前有疑似症狀，一定要做登革熱快篩。

大同國中今已全起已全面門禁管制，由中央疾管局協助縣府衛生局做教室和校園的全面消毒。葉彥伯說，本週已全面清除校內的蚊子孳生源，配合今天的消毒，希望能把這波群聚感染壓下。