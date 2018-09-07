高醫大新校長就職 代理市長2度急診掛保證

2018-09-07 19:55

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市代理市長許立明2度胃疾掛急診，康復後為高雄醫學大學附設醫院品質掛保證。

高雄醫學大學（高醫大）今天（7日）舉辦第8任校長鍾育志就職典禮，許立明、國策顧問莊維周、中研院院士吳妍華、張文昌、陳培哲、高醫董事長陳建志、前董事長陳田植等上百名貴賓觀禮，

許立明說，擔任高雄市研考會主委、市立大同醫院委外案召集人期間，住在光復二街宿舍，2度胃出血等宿疾到院急診，「以身體驗收」，親身體驗醫療品質，癒後非常滿意，顯見高醫接手大同醫院後，軟、硬體及人力都有長足進步。

鐘育志（63歲）於8月30日由教育部核定接任校長，任期3年至2021年8月29日。他受訪表示，人才培育、跨領域及創新最重要，校內學術研究需與國際接軌，附設中和紀念醫院服務需由重「量」晉升為重「質」，提升醫療品質。

校長就職後，宣告遴選風波暫落幕，高醫大指出，校友質疑董事資格，相關人已從主治醫師職務退休，合法遴選校長，指控非實。

高醫大學董事會早在今年1月11日就選定鐘育志，因校友團體質疑董事在附設醫院專任主治醫師，屬職工違反捐助章程，董事資格不符，教育部於1月底撤銷資格，未料，3月8日遭撤董事全數回鍋，原寄望創辦人杜聰明孫杜武青等人選落空，董事會於5月31日選出副校長楊俊毓代理校長，8月24日再次選定鍾育志，並由教育部核定上任。

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