掌上危機！消基會抽驗手機殼 75％檢出含雙酚A

消基會董事長游開雄（右）今開記者會，公布消基會抽驗手機殼結果，發現75%檢出含雙酚A。（圖由消基會提供）

2018-09-07 17:02

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕2017年台灣智慧型手機銷量約為733萬支，普及率高達90%，因智慧型手機的單價不低，民眾買了手機後，下一個動作幾乎都是挑選手機保護殼（套）。消基會特別針對市售塑膠和矽膠類手機殼，購買20款進行調查檢測，發現15款驗出雙酚A、1款驗出重金屬鉛及鎘、2款驗出DEHP塑化劑；當中適用手機型號HTC826「My Color手機背蓋」，重金屬、塑化劑、雙酚A均有驗出。

消基會調查的20款手機殼，當中「My Color手機背蓋」驗出微量重金屬，含量低於20ppm，符合歐盟標準。2款驗出DEHP塑化劑的則是「C CASE SUPER SLIM」、「My Color手機背蓋」，2款含量皆介於0.8%至1%間；但若以玩具安全規範，規定8種塑化劑總和不得超過0.1%來看，兩者皆不合規範。

雙酚A在國際間被歸類為環境賀爾蒙的一種，可經由皮膚吸收，會干擾人體內分泌，甚至有些研究中更認為雙酚A與第二類型糖尿病、心臟病有關。消基會表示，檢測結果有3款會溶出雙酚A，溶出量介於0.1至0.2ppm間，若參考歐盟玩具指定0.1pp標準，「FASHIOIN CASE」、「NILLKIN立透散熱手機殼（藍色）」、「My Color手機背蓋」3件樣品不符合規範。消基會進一步進行雙酚A含量測試，更多達15款都有驗出，7件含量介於3至10ppm、8件含量介於11至99ppm。

消基會表示，雖然現在除幼兒用的食品容器，像是奶瓶等，其餘產品均未禁用雙酚A，不過美國加州65號議案，有規範雙酚A含量逾3ppm的日常用品，在今年8月30日後製造，都須標示警語。建議相關主管機關，可參考美國加州65號議案，要求業者增加適當警告標語。

對於消費者選購手機殼，消基會建議要檢視商品標示資訊，材質方面如果是PC類，就要特別注意是否含有雙酚A，如果標示不全最好不要購買。