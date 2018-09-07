案外案！烘焙坊被棄單真相未明 又被爆大量欠款不還

胡女給餐飲設備業者一張客票，照樣跳票了。（圖擷取自臉書社團「爆料公社」）

2018-09-07 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕高雄鳳山一間烘焙坊聲稱被一所學校惡意棄單，已做出5000個麵包不知如何是好，只好用10元的價格便宜賣給民眾減輕損失，因為沒有公佈學校名稱，有網友質疑真實性。現在又爆出案外案，有餐飲設備業者出面指控，這間烘焙坊向他們購買冰箱至今都沒付錢，還私自將冰箱變賣。

「到底是誰騙誰...」餐飲設備業者到臉書社團「爆料公社」發文表示，他看到這個棄單的報導時「心很涼」，因為他想起這間「鳳山雙慈亭唯品食品咖啡烘焙」向他們買的冰箱，1月7日烘焙坊胡姓老闆娘用電話訂了展示冰箱，但卻遲遲不付錢，不斷用各種理由推拖，「老公把錢扣住」、「身體不好癌症纏身」、「老公跟他感情有問題」，至今都還沒收到錢，讓業者氣炸了。

連餐飲設備業者的母親也被耍得團團轉，她很體諒胡女，但胡女「一直跟媽媽約地點及時間要付款，卻又屢屢爽約！」讓業者母親白忙一場，後來好不容易拿到一張客票，但還是跳票了，不斷被欺騙的餐飲設備業者，某天經過烘焙坊，竟然發現胡女私自變賣了他們的冰箱，束手無策下只好報警，「不過警察說這是民事訴訟，報警也無法處理」，至今已8個月，他們耗盡心力卻一毛錢都不到，他不禁怒喊，「我們也要生活啊！天公伯啊！」

文章一出，有網友上網查了一下，「夭壽！剛剛去查老闆娘到底欠多少錢，一堆欠薪的欠薪，又一堆支付命令和本票裁定」；受害者也陸續出面留言，「我朋友之前在這間烘焙坊工作，一直沒有拿到薪水，老闆娘也一直說會給，說好的日期一直跳票」、「這家店老闆娘也積欠了我們這邊一比（筆）款項遲遲未還，理由跟樓主說的一模一樣，這個女人就是出來騙的。如果有廠商要一起去要錢的可以約一下時間。」