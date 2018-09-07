南迴新香蘭段吊梁工程完成 拓寬工程不再實施夜間封路

2018-09-07 09:31

［記者王秀亭／台東報導］南迴公路新香蘭（台9線407.8公里）至金崙大橋北端（台9線413.5公里）因實施吊樑工程，原預計分別3至7日、10至14日深夜至凌晨封閉道路施工，由於吊樑工程如期在7日凌晨完成，大武警分局表示，10至14日的封閉時段不再實施，未來也不會再因南迴公路拓寬工程而實施夜間封路管制。

南迴公路應拓寬工程需要，新香蘭至金崙大橋段需動用全吊式吊車進行吊樑工程，因該路但緊鄰山壁，原有路幅不足，今年1月曾實施夜間封路，這個月3至7日再度實施夜間封路，僅凌晨2至3時開放通行，若7日未完成，預計10至14日再度實施道路封閉。

大武警分局交通組長蔡清良表示，封路期間該分局協助封路及開放的交管事宜，每日南北端均派遣警力到場協助，而吊梁工程如期在今天凌晨完成，因而不會再實施夜間封路。

大武警察分局長曾有慶說，新香蘭至金崙段，尚有412.6公里至413.5公里為24小時單線雙向管制，因413.5K管制恰與金崙大橋北端毗鄰，避免因管制而造成車潮回堵，管制期間金崙大橋北端管制號誌開啟為閃光號誌，呼籲駕駛朋友行經金崙大橋勿超速行駛，以免因車速過快，衝撞管制哨或追撞停等的車輛，另外，408.5公里至411公里為北上車道為2.5公里的長下坡路段，提醒用路人要依速限行駛。