嘉市823豪雨災情輕 原來是下水道清淤有撇步

嘉義市長涂醒哲（右）穿上青蛙裝、頭戴工地帽及頭燈，從箱涵口鑽入2至3公尺深的下水道，勘查清淤情形。（資料照）

2018-09-06 22:45

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市在823豪雨受災較其他縣市輕微，本身是嘉義人的高雄市生態保育團體「柴山會」總幹事楊聘育，今天在臉書發表「庶民的淹水政治學」，提及市長涂醒哲傾全力清下水道阻塞的垃圾，產生了成效；實際上，嘉市下水道清淤委外計價，依長度及體積兩種方式並行，「廠商做一次工，就可提昇清淤成效」。

楊聘育指出，823雨下的比以前大，但卻是近10年罕見的「沒淹！」幾處10年來逢雨必淹的市民，當晚已經準備好徹夜不眠，結果竟然沒淹，雨水還不斷湧入下水道，這證實市長涂醒哲傾全力清下水道阻塞的垃圾，產生了成效。

她說，市民開始津津樂道，說涂醒哲清下水道的付款方式不是依工作天數，而是依清除來的垃圾量來給付；所以，包商當然就拚命清、徹底的清，連卡在溝內的水泥塊都沒放過。然後，讓嘉義市民啐唸的「涂醒哲很不會做人」這件事，被超級有感的不淹水給淡化了。

「雨水下水道就像大條靜脈」，學醫的涂醒哲以人體比喻，說明下水道暢通的重要性。涂表示，下水道清淤雖然是「眼睛看不見」的工程，卻是解決人為淹水的有效手段，3年多來，嘉市已清淤77處、長度3萬1000公尺、清淤量9400多立方公尺。

嘉市府工務處水利工程科長黃國泰說，嘉市下水道清淤委外計價，依長度及體積兩種方式並行，長度又依下水道箱涵寬度分成5種類型，每公尺計價151元至523元不等，體積則以每立方公尺71元計價；今年市府清淤預算編列400萬元，另獲營建署補助400萬元。

黃國泰表示，嘉市清淤計價價格與其他縣市差不多，但採用長度及體積兩種方式並行，對業者而言，清淤量換算成金額總價就會多一點，就市府而言，1筆經費拆成2個單價計價，沒有額外增加費用，「廠商做一次工，就可提昇清淤成效」。