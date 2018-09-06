日媒指北海道恐有更大地震 台專家這樣說

北海道遭強震襲擊，道路路面隆起變形。（法新社）

2018-09-06 18:30

〔記者蕭玗欣／台北報導〕北海道遭規模6.7強震襲擊，前氣象局局長辛在勤表示，北海道位於美洲板塊、太平洋及歐亞大陸板塊交界處，地震活動非常頻繁，這次可能是因板塊活動導致；辛在勤分析，地震震央深度約33公里，不能算是淺層地震，但因地震前連日大雨造成土石鬆動，且地震規模大所以才造成嚴重災害。

辛在勤表示，北海道位處美洲板塊、太平洋及歐亞大陸板塊三大板塊交界處，地震活動頻繁，而板塊運動容易引起海嘯，因此日本當地對於海嘯的預警比對地震還要嚴謹。

辛在勤表示，日本陸地上有非常多活動斷層，這些斷層距離都市近，而板塊擠壓容易引起陸地上的地震發生，因此這類的都市型地震所引起的災害往往非常嚴重。

目前日本官方對於此次地震的原因是因板塊活動還是板塊造成活動斷層錯動尚未有定論，辛在勤表示，根據資料來看，此次地震造成的破裂面將近100公里，震央深度達33公里，比較像是板塊活動造成，地表破裂面的位置大多位於山裡，若發生在人口密集的平原或都市，災害可能會更嚴重。

對於日本媒體指出，今天清晨地震可能只是前震，未來幾天恐出現更大規模地震，辛在勤表示，這次地震並非在很長破裂帶的位置，而北海道過去從未發生規模8到9以上地震，以地層構造來說不太可能會有更大地震發生。