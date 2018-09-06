台南淹水補助爆民怨 市府：以地勢最高為標準從簡認定

郭信良建議採從簡、從速處理，以有無淹水做為補助依據，以免擾民。（資料照，台江文化促會提供）

2018-09-06 17:07

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府日前宣布放寬淹水補助高度，從原本的50公分以上，下修至為20公分以上，副議長郭信良今天下午召開記者會質疑水位已退，居民和區公所屢為了水痕是否達20公分而發生爭吵，建議採從簡、從速處理，以有無淹水做為補助依據，以免造成民怨。

社會局長劉淑惠說，這部分將向市長報告後，就整體來商議。至於，補助認定和現勘均依據民政局的認定，只要區公所完成認定造冊就撥款。

民政局長林振祿則說，既然行政院長已特別要求從簡、從寬、從速認定，也會要求區公所同仁採屬地主義，在一個地區以地勢最高為標準，如果最高處都已都淹水50公分，除非當地有房子特別墊高，另以個案來認定，否則如果房子都一樣，一致以50公分來認定。另外，會也朝便民方式來執行。

郭信良今天邀請民政局、社會局一同列席召開記者會，針對這次台南水災所產生的災損問題引發認定爭議，希望市府能妥善解決，避免造成民怨。

郭信良說，市府訂出淹水高度20~49公分、50~100公分以及超過100公分以上等3個不同淹水程度的補助金額。然而，在淹水高度的認定時，時常造成民眾與公務員認知的差距，而產生許多爭議。他建議簡化為有淹水與未淹水兩種方式，以減少民怨。

安南區佃東里長程全祿說，現在水消退後再來找水痕，根本是擾民及造成公務人員壓力，應以有無淹水為標準來發放，才不會造成災民和公務人員之間的爭議。而在未治本前，希望由政府補助民眾安裝水閘門，以減少淹水造成的損失。