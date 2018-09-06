上中使館專車要當「中國人」？ 台旅客出面還原現場…

關西國際機場遭燕子颱風重創，逾3000名旅客受困，儘管日本相關單位加派高速船與巴士疏散，但由於運能有限，仍有大批旅客滯留在機場內。（歐新社）

2018-09-06 12:53

〔即時新聞／綜合報導〕關西國際機場遭燕子颱風重創，逾3000名旅客受困，儘管日本相關單位加派高速船與巴士疏散，但由於運能有限，仍有大批旅客滯留在機場內，中國駐當地使館昨派專車救援中國旅客，傳出有台灣旅客求上車，中客回應只要覺得自己是中國人就能上車，有搭乘中國使館專車的台灣旅客現身說法，稱沒有被這樣要求。

據中國媒體《觀察者》報導，中國駐大阪總領事館昨派15輛遊覽車前往關西機場，營救750名受困中國旅客，有中國旅客表示，在接送的車輛到達後，台灣旅客也向前詢問是否能跟著搭車，他們回應，只要是覺得自己是中國人就能上車，據傳台灣遊客在詢問後，也紛紛與其他中國遊客一樣，排隊等候搭車。

對此，有網友在PTT日本旅遊版PO文還原現場狀況，稱自己昨天就是搭乘中使館的巴士回到大阪市區的台灣人，他本來正排往神戶港的快速船隊伍中，但是人龍超長，根本看不到盡頭，有好心人士跟他說中使館有派車來載僅限中國以及港澳台的人，他立刻跑去排隊，「雖然還是等了十個小時才搭到車，但至少離開了關西機場。」

這名網友強調，在運輸過程中，有中使館的工作人員上車調查，車內共有多少位台港澳旅客，「完全沒有任何人要我們自稱中國人」，他也忍不住抱怨台駐日辦事處無作為。

《蘋果》報導，也有一名台灣旅客指出，一對中國夫妻，見她獨自一人排隊等候，便邀她一起去搭中使館巴士，她原本擔心上車後會檢查護照或要喊口號，結果什麼事都沒發生，巴士載一行人到大阪市區大車站，放乘客下車，全程約花4小時。

據中國駐大阪總領館統計，有32名台灣旅客搭乘中使館專車離開關西機場。

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