彰化秀傳打造6層樓295個停車位 前30分鐘免費

將於年底啟用的秀傳醫院第六期醫療大樓，打造出地上4層、地下2層的室內停車場。（記者湯世名攝）

2018-09-06 08:59

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市中心停車向來不易，將於年底啟用的彰化市秀傳醫院第六期醫療大樓，打造出地上4層、地下2層的室內停車場，引進目前國內最新的車牌辨識系統，提供295個停車位，自即日起對外開放，推出前30分鐘免費、每小時30元的優惠，紓解市中心的停車壓力。

彰化秀傳醫院院長李佩淵表示，秀傳醫療體系守護民眾健康，也服務停車需求，特別提供第六期醫療大樓室內停車空間，讓來醫院就診的病人家屬及附近社區居民使用，享受友善便利的停車環境。

他說，第六期醫療大樓室內停車場全面營造人文友善的停車空間，不僅提供綠能車位（即電動汽車充電區）、孕婦優先停車位，不同停車樓層更結合文創設計，將「您好」的問候語用不同語言結合火星文來呈現，同時彩繪不同鮮明活潑色調，方便停車民眾能有效記得車輛停放位置。

尤其是地下2樓全面採用海藍色調，牆上有閩南語結合火星文的「哩厚！」（LiHo），和蘭嶼達悟語結合火星文的「阿古蓋！」（Akokay），並畫出卡通版的海洋生物，讓人感到心情愉悅、放鬆及趣味性。

城市車旅執行副總潘壕新表示，秀傳引進城市車旅最新3D車辨識技術，汽機車出入停車場，不需要按鈕取票入場及驗票出場，可有效降低醫院感染機會，且在城市車旅智能停車雲端服務的協助下，可快速進出停車場，享有最新便利科技。

停車場內設置全自動繳費機，輸入車牌號碼進行繳費；以及智慧停車引導，在每個停車格加裝停車狀態燈號及車位辨別外，更引進最新ibeacon藍芽科技，在未來，只要使用秀傳APP輸入車號即可快速搜尋到車輛停放位置，並透過雲端定位科技，運用AR（實境導航）及即時地圖指引，讓民眾不僅能快速尋車，還能導引到秀傳各大樓。