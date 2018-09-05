爭喝好水發酵 新埔鎮鄉親這樣要求石門水庫

沿著竹28線，來到關西、龍潭交界處俯視而下，就可以看到石門水庫。（資料照，記者黃美珠攝）

2018-09-05 22:40

［記者黃美珠／新埔報導］爭取喝好水的效應在新竹地區持續發酵，新竹縣新埔鎮前任下寮里里長林鼎基今天聲援，但槍口改朝石門水庫的供水區「開槍」。

林鼎基主張，石門水庫的上游集水區有很大部分在新竹縣尖石、關西2鄉鎮，水源一路從玉峰大橋往桃園復興而去，最後成為大漢溪流入石門水庫。

但是石門水庫的水卻供應給人口是新竹縣2倍左右的板新地區，新竹縣民反而沒有享受到權益，如果石門水庫回供新竹縣部分地區，要負擔的出水量增加不多，但是對鄉親來講卻是喝到好水的第1步。

所以他要求中央應把新竹縣頭前溪以北的區域供水改由石門水庫負責。至於頭前溪以南地區則由寶山水庫和寶二水庫處理。

北區水資源局副局長張庭華說，因為水系的自然走向，尖石、關西2鄉鎮的水資源確實有不少最後是匯入大漢溪而進入到石門水庫。

目前石門水庫透過「桃竹雙向供水系統」，每天常態性地支應8000立方公尺自來水給水公司3區處統一調度使用。另外當大新竹地區因乾旱等原因水情不好時，石門水庫也會機動性地透過前述系統加大北水南送的量，並非完全沒有供水給新竹。

不過他也直言，石門水庫本身有效蓄水量是2億立方公尺，而年供水量卻高達8億立方公尺，本身的供水能力已經非常吃緊，如果加上集水區一連2、3個月沒有下雨，水情就會拉警報。

張庭華說，他能理解新竹縣鄉親爭取喝好水、希望石門水庫擴大供水區的心情，但從事實面看，能否做到？確實有待商榷。不過水公司已爭取到前瞻基礎建設，將把前述北水南送的輸送量加大，希望能有助大新竹居民早日喝到好水。

勞動黨籍新埔鎮民代表陳新源也主張，自來水要乾淨，是爭取喝好水的第1步，但是自來水的普及率如果偏低，縱有乾淨的自來水，鄉親一樣沒有乾淨的水可以喝。

他說，新竹縣目前的自來水普及率只有85.5％，遠低於全國平均普及率92.76％，是全台倒數第5名。

若改從全縣角度看，各鄉鎮除了尖石、五峰2鄉普及率不到9％，橫山、關西、北埔之後，新埔就是全縣自來水普及率倒數第6名的鄉鎮，只有66.79％。

他說，近來該鎮南平里鄉親就連地下井水也無法喝了，除了有的出現被污染現象，有的就是已經乾涸，越來越多居民必須靠從外面買瓶裝水回家才有水可以飲用，值得各級政府關心。

另外陳新源也認為，不僅人要喝好水，就是水中生態、農作物也都要喝好水，所以縣府應該與中央協調大力提高全新竹縣的自來水普及率，也應該儘早實施灌排分離，且擴大灌排分離的區域，這樣才是開啟食安保障的第1把鑰匙。

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