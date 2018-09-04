貓咪討厭被擦屁屁偷用地墊自己來 網驚：有練過

原PO的貓咪疑似因為不喜歡被擦屁屁，養成上完廁所偷偷在地墊自己擦屁屁的習慣。（圖擷取自臉書社團「爆廢公社」）

2018-09-04 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕自己的屁屁自己擦！一名男網友的貓咪疑似因為不喜歡被擦屁屁，養成上完廁所偷偷在地墊擦屁屁的習慣，被男網友抓包後，可愛影片也被PO上網。

「抓到了吼~都講幾次了！」這名男網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，影片中可以看到，貓咪上完廁所就直接走到地墊上，環顧四周確認沒有異狀後，便放心地坐到地墊上往前移動擦屁屁，沒想到主人都看在眼裡，讓原PO直呼，「上完廁所要用衛生紙擦，誰允許你每次都偷用地墊擦屁股的！」

不少網友說可能是肛門線阻塞的關係，原PO回應，影片中已8歲的貓咪都有定期健康檢查，確定身體很健康，而且並非貓咪都要擠肛門腺，尤其健康的話更不需要。

原PO解釋此舉可能是因為貓咪常被妻子唸上完廁所都沒「企咖撐」，每天都被抓去擦屁屁讓牠很反感，原PO笑稱，「可能牠不喜歡被擦屁股然後莫名其妙就開始有了這個行為，我們也只好笑笑了...XD」

網友看了大讚，「可愛又好聰明」、「這厲害了~一定有練過」、「內行的」；也紛紛開玩笑表示，「貓：啊不然你放那個墊子幹嘛？」、「絕世武功被發現了」、「還知道先左顧右盼一下，結果沒發現攝影機XD」。