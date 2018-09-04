4歲童染腸病毒下肢無力 開學季別忘勤洗手

2018-09-04 15:55

〔記者林惠琴／台北報導〕預防腸病毒，開學別忘勤洗手！衛福部疾管署今日公布上週新增1例腸病毒重症，為北部4歲男童，8月中旬發病，在出現發燒、嘴破、紅疹等症狀後，就醫確診染腸病毒，1週後更有步態不穩、下肢無力等症狀，原來是併發脊髓炎重症，所幸經治療已出院，後續須復健。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該名男童感染克沙奇A16型腸病毒併發重症，經衛生單位調查發現，可能是因為接觸家中有症狀、確診腸病毒的患者而遭交叉感染。

疾管署統計，上週腸病毒門急診就診共6520人次，較前一週下降3.5%，但仍有1例重症。

疾管署表示，在各級學校開學之際，家長與教托育機構人員應加強教導學童落實正確勤洗手，以及生病在家休息等良好衛生觀念，並注意環境通風與整潔，避免病毒透過學童間頻繁互動傳播，或是被學童帶回家中感染其他幼童。

疾管署提醒，孩童若經醫師診斷感染腸病毒時，應避免與其他嬰幼兒或孩童接觸，以降低交叉感染的機會；一旦發現家中嬰幼兒出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，必須儘速送醫院。

今年國內累計28例腸病毒重症，以感染伊科病毒11型10例、腸病毒71型6例為主，其餘尚有克沙奇A4型、A9型、A16型、B1型、B2型、B3型、B5型。＃