宜蘭沿岸巨浪2天奪6命 陳金德︰10天內研擬管制措施

宜蘭沿岸巨浪2天奪6命，宜蘭縣代理縣長陳金德要求副縣長找相關單位開會，10天內找出相關管制方法。（記者林敬倫翻攝）

2018-09-04 10:03

［記者林敬倫／宜蘭報導］南澳神秘沙灘及蘇澳內埤海灘，2日及3日均發生遊客遭大浪捲走的意外，共奪走6條寶貴生命，還有1人失蹤，讓外界對縣內水域安全產生疑慮，宜蘭縣代理縣長陳金德今召開縣務會議，他責成副縣長，10天內研擬相關管制措施，神秘海灘也研擬明天起封閉10天。

南方澳內埤海灘、神秘沙灘近日紛傳溺水意外，2日神秘海灘短短2小時內就發生2起，共5人被浪捲走，4人遺體陸續尋獲，僅剩何姓教練待尋。內埤海灘也有2起，32歲熱血男吳東樺下海搶救落海女童卻淪為波臣，昨又有60歲婦人被浪捲走，送醫後宣告不治。

短短2天，2個沙灘就發生5起意外，奪走6條人命，還有1人失蹤；宜蘭縣政府消防局指出，2、3日受燕子颱風影響，東部沿岸一直有長浪發生，事發當天搜救過程，又逢漲潮，才會發生如此嚴重的意外，消防局也強調，這些海域都有設置警戒看板，嚴禁戲水，消防局也於這幾天，配合海巡署強制驅離沿岸戲水民眾。

陳金德表示，2天來的事故，是近幾年最嚴重的一次，從內埤海灘、粉鳥林及南澳神秘海灘，都是陡降海岸，潮汐力道強，加上氣候影響又逢漲潮，未來將根據農民曆，公告海灘漲潮的管制時間，沙灘車也要研擬相關法規，予以管制，違法經營的業者更要加強取締。

陳金德指出，這些海灘也要有固定的人，設立救生站，或者派人定期巡視，他責成副縣長，召集東北角風景區管理處、工商旅遊處及廂房局等單位開會，研討如何避免溺水，是否要有相關管理作法，希望10天內找出方法公告施行。

陳金德表示，內埤海灘無法管制，但民眾不知道水域的危險性，消防局應該配合海巡署，在氣候不佳時，進行勸離及管制，民政處也應該與當地社區組織志工，平常去勸導民眾別靠近水。

陳金德表示，南澳的神秘沙灘也相當危險，漲潮時民眾根本沒地方躲，出口也只有一個，大浪來民眾根本無法撤離，尤其是沙灘車，來不及撤離一定碰到巨浪，這部分一定要公布海灘的潮汐，讓民眾知道哪些時間不要進入，神迷沙灘在管制辦法還沒施行之前，依據行政程序法規定，有必要研擬從明天起公告10天禁止出入。

陳金德指出，粉鳥林也一樣，落差也相當大，農業處要協調海巡與蘇澳區漁會，做必要的警告與勸導，他呼籲民眾，在上述幾個海域，都要非常注意，避免因親水而溺水。

另外，針對沙灘車無法可管的部分，縣府工商旅遊處李岳儒指出，沒有商業登記，依法可罰1至5萬元，但發生如此嚴重的意外，沙灘車的相關管制還未完備下，將要求所有業者不得營業，他表示，宜蘭縣消費者保護自治條例，在保險尚有相關規定，但業者非法，才會沒辦法與以保險。