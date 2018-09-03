家扶貧童棄台大從軍 空航工學院長當發明王獲總統表揚

徐子圭獲全民國防教育傑出貢獻獎，受總統蔡英文表揚。（記者蔡淑媛翻攝）

2018-09-03 19:11

〔記者蔡淑媛／台中報導〕開學了！家扶基金會號召助學人幫助弱勢學生，上月甫獲全民國防教育傑出貢獻獎的空軍航空技術學院工學院長徐子圭曾是家扶兒童、受助學金就學，一路不斷努力造就今日成就。

823南部水嚴重，嘉義栗子崙的家扶兒童小芹家中淹水，一家人緊急撤離，家當全泡湯，父親因病無法工作，全賴媽媽剝蚵、打零工養家，就讀國三的她課本、筆記也都泡水，也沒錢買新書本和補習，讓她不知所措，但也擦擦眼淚告訴家扶會努力唸書爭取獎學金，不想讓媽媽煩惱。

家扶基金會執行長何素秋表示，弱勢家庭教育資源不足，孩子學業成就低於一般孩子，長期容易自信心不足、學習意願低落、學習無成就感等惡性循環無法脫貧，社會資源處主任郭幼萍加上這一次豪雨成災帶來的影響，家扶基金會呼籲社會各界人士一同成為助學人，幫助弱勢兒童。

46歲的徐子圭現在也加入助學人行列，其父親出身陸軍，曾是前總統蔣介石的侍從，50歲才陸續生下他及3名弟妹，因父親退休金被騙離家、母親離家，11歲時與弟妹接受扶助家庭和助學金幫忙，雖因家貧棄台大從軍，仍一路念到博士，並在國際發明展勇奪多金，現在也投身家兒助學，並協助科學教育。

「惟有不認命，才能翻轉貧窮帶來的歷練！」徐子圭鼓勵貧窮的孩子更努力去面對生活，也呼籲大眾踴躍幫助這些努力就學的貧困孩童，不要讓他們因為貧窮而錯失了人生機會。

家扶目前一年提供高中及大學獎助學金者約6400人，每人平均可領8千至1萬元，對於高中以下或特殊個案會另視家庭貧困狀況做額外補助。