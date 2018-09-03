高雄輕軌二階新列車運抵基隆港 預定9/5到高雄

高雄輕軌二階全新列車運抵基隆港。（圖由高市捷運局提供）

2018-09-03 15:04

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌第二階段新購列車，經海運已於9月2日中午抵達基隆港，預計9月5日清晨4時左右，將運抵高雄輕軌前鎮機廠，暫定9月下旬上軌道試車。

高市捷運局說明，高雄輕軌第二階段統包商中鋼，向法商阿爾斯通（Alstom）共採購15列CITADIS 305系列輕軌車輛，首列車歷經約7個月製造及出廠動態測試等程序，於7月25日由法國Alstom車輛製造廠完成出廠作業。

捷運局指出，新列車出廠後，由兩輛拖車分別搭載3節車廂及2節車廂陸運至港口，於8月3日離港啟航，經過約1個月海上航行，經地中海、蘇意士運河，陸續停靠非洲吉布提、新加坡等港口後，9月2日中午抵達擁有汽車碼頭的基隆港西16號碼頭，並以拖車將輕軌列車拖運下船至碼頭暫停放，中鋼及監造單位人員親臨基隆港碼頭，全程監督拖運作業。

捷運局表示，輕軌列車在上汽車船前，已由適合長途運送之拖車板架（Dolly）轉換至特殊板架（Mafi），然後拖運上船固定﹔由汽車船拖運至基隆港碼頭後，將於3日進行長途陸運至高雄的前置準備作業，將輕軌車輛由特殊板架（Mafi）轉換至拖車板架（Dolly），等完成報關程序後，再利用夜間時段行駛高速公路。

由於基隆至高雄路途稍遠，所以分2天進行陸運，預計9月3日深夜由基隆港啟運後停靠台中，9月4日深夜再由台中出發，9月5日清晨4時左右可抵達高雄輕軌前鎮機廠，隨即進行輕軌車廂卸載作業，由卸車坡道滑移至地面軌道，完成第二階段輕軌首列車運送作業。

捷運局長吳義隆表示，輕軌第二階段目前已完成C15到C17車站鋼構及月台，持續進行C16與C17車站裝修及輕軌路廊旁人行道、自行車道，本工程進度至8月底已逾40%。其中C15到C17路段機電系統相關供電、號誌、通訊系統機櫃及設備亦陸續安裝及接線中。

本次運抵高雄輕軌機廠之列車後續在完成進廠相關檢驗程序後，預訂9月下旬於C15到C17路段開始上線行車測試，這也代表著第二階段輕軌建設即將邁向一個新的里程碑。