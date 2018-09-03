台鐵EMU500型電聯車優化首航 交長：高鐵南延屏東再溝通

台鐵EMU500型優化更新電聯車內裝及外觀大幅提升。（記者葉永騫攝）

2018-09-03 14:46

〔記者葉永騫／屏東報導〕台鐵斥資2.05億元進行60輛EMU500型電聯車的車廂服務設施優化更新，今天舉行首航，交通部長吳宏謀南下主持，對於高鐵南延到屏東，吳宏謀表示，還要再溝通，交通部會儘量向委員說明。

連接台鐵與高鐵的「高鐵左營站轉乘台鐵至屏東地區服務優化工程」，讓EMU500型電聯車進行車廂內服務設施優化更新，期程自106年8月至108年8月，共計優化15編組共60輛車廂，今天在屏東火車站舉行優化列車首航典禮，交通部長吳宏謀、屏東縣長潘孟安、立委鍾佳濱等人都到場觀禮。

這次EMU500型電聯車優化內容包括，車廂座椅更新為高椅背座椅、內飾板及天花板更新，增設遮陽窗簾、手拉環更新、多功能廁所，外觀塗裝更以明年台灣燈會在屏東為設計圖樣，大幅提升車廂內外品質，總計優化車廂班次將增加至24列次。

民眾最關心的行車時間，改點後區間快車新左營往返屏東行駛時間約32分，班次將由6班增為22班，區間車從82班增到84班，自強號從51班增為58班，莒光號維持20班，總計班次從162班增為184班，共計22班，尖峰班距將由原12分平均縮短為10分，離峰班距由原20分平均縮短為15分，高屏之間的往返將更為便利，以往到高雄美術館站，科工館都可以搭區間車，要快速到高鐵站就搭區間快車。

對於屏東人最關心的高鐵南延到屏東，吳宏謀說，外面還有很多不一樣的聲音，他會用在地鄉親的同理心，全力支持並說服，如果有對屏東不了解的部分，交通部會盡量說明，但仍要尊重委員的審查，綜合各界的聲音，屏東是觀光大縣，因此觀光的系統都要非常完整、便捷、安全，屏東鄉親的需要他要非常關心。

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