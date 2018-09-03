消保處驚查 手持風扇恐過熱、爆炸！

台灣酷夏炎熱，國人愛用手持風扇消暑。圖為情境照，與新聞無關。（記者陳宜加攝）

2018-09-03 11:23

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣酷夏炎熱，國人愛用手持風扇消暑，但消保處抽查市售25件商品，發現有2件品質不良，全是中國產製商品，長時間使用恐溫度過高、甚至充電時可能爆炸！另高達8成商品標示、廢棄物清理項目均不合格，已要求主管機關查處。

消保官張英美表示，二次鋰電池可以充電，但時常發生安全問題，使用不當或品質不良，恐發生危險。消保處針對內含二次鋰電池的手持風扇檢測，結果在溫升測試項目中，9號「SEMA」中國廠牌風扇馬達絕緣不足，溫度升高恐釀危險。

更誇張的是22號「HANDY FAN」中國廠牌風扇，在外部短路測試中，鋰電池透過低溫充電，竟在短短3分鐘內即起火、爆炸。經濟部標檢局已交由地方政府查處，目前2件危險商品已分別由零售商下架、要求網購平台刪除商品資料。

至於商品標示項目則有21件不合格，比例高達8成4，多為本體無標示、未以繁體中文標示原產地、使用方法、製造年分；更有15件製造商與進口商資訊不明，張英美痛批，業者不負責任，未來將要求主管機關加強輔導業者改善。

經濟部中部辦公室表示，標示不實者已要求業者限期改正，否則開罰3至30萬元；標示不全則處以2至20萬元。目前1件已改正、1件網路販售已下架。

張英美也指出，二次鋰電池須經驗證登錄並取得安全標章，但電器內含電池無須單獨檢驗；若商品非應施檢驗商品，內含電池同樣無須經過安全測試，成為管理一大盲點。根據檢測結果，僅3件電池有驗證標識、有12件未經驗證登錄。

張英美指出，標檢局應要求電池必要標識，經濟部也應要求於商品包裝標示內含電池種類，必要時加註警語。標檢局表示將配合辦理，通知業者必須使用檢驗合格電池，將針對各種產品持續查核，包含手持風扇，持續品質管控確保安全。

而廢棄物清理項目有20件不合格，張英美指出，廢電池依「廢棄物清理法」須標示回收標識，並申報當期營業量、向海關繳納回收清除處理費用，但有3件商品製造商不在國內、或無法核對進口商，已要求環保署加強落實回收制度。

環保署表示，違者可處6至30萬元罰鍰，目前有4件已停售、其餘16件已改善完成。廢電池回收管道多元，全國共2萬多處據點、資收車也可以回收。