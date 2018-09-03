停業9年後 台東市60年老戲院「危」牆開拆

怪手開始拆除作業。（記者張存薇攝）

2018-09-03 09:48

［記者張存薇／台東報導］台東市大同戲院火災停業9年，變成廢墟一片，也有公共安全疑慮，縣府建設處今天上午展開拆除靠近成功路的三層樓大高牆，建設處副處長蔡勝雄說明，因這片圍牆崩落，的確有危害週邊住家疑慮，所以由縣府雇工拆除，但建築本身仍應由業主自行處理。

台東市大同戲院有60年歷史，更一度是全台東縣唯一一家電影院，大同里長吳佳真代表地方向縣府爭取多年，就是希望拆掉大同戲院這個「危樓」，她說，不只過年期間有遊民進駐，上週五深夜更有10多位年輕人從一旁崩塌的圍牆處闖入，實在很有公共安全疑慮。

建設處原本排定6月全部拆除，但遭民眾質疑未經結構鑑定，也爭取有保存價值，蔡勝雄說，文化處召開文資審議委員會，認定因結構早就因火災破壞、無法列入歷史建物，而靠近成功路的三層樓高大圍牆牆面持續水泥塊剝落，確有危險，因此由建設處代拆。

因大同戲院位在巷弄間，要拆除的圍牆也非緊鄰路邊，拆除怪手從精誠路打除圍側邊牆挺進，建設處預估一週內拆完。而部分股東今天一早也到現場關心，股東高明光說，大同戲院占地500多坪，卻有64位股東，大部分希望賣掉改建，繁榮地方。

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