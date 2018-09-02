新竹市長和宮百年「眾街普」超過1萬2千人參與普度。（記者蔡彰盛攝）

2018-09-02 14:11

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有280年歷史的新竹市古蹟廟宇長和宮，下午依百年習俗舉行「眾街普」，百年老街北門街封街「擺桌」，報名參加普度的信眾超過1萬2千人，綿延數百公尺的「漢食街」相當壯觀。

新竹市長林智堅也前往參與祭典，他盛讚主委楊金土長期關懷弱勢，樽節各界善心轉化為大愛，這麼多信眾一直支持長和宮，可見大家對楊金土的肯定。楊金土說，新竹市民都有很棒的幸福感與光榮感，這些都要感謝認真的市長與施政團隊，他呼籲大家支持林智堅順利連任。

參加信眾表示，北門外媽祖長和宮眾街普已是竹市年度的祭典盛事，「拿香跟著拜，準沒錯！」、「有拜有保庇啦！」

楊金土說，今年信眾奉獻普度的數萬斤白米，祭典後將分送弱勢機構或家庭，至於「米代金」則作為急難救助之用。

楊金土表示，報名眾街普信眾每年都以數百人次增加，年年都創新高，很多信眾甚至半年前就開始預約報名。當地北門一帶信眾「眾街普」固定在農曆7月23日舉行，百年來風雨無阻、從未間斷。

普度祭典下午登場，廟方安排誦經、獻演野台戲、「看牲」展示，大批志工上週起就忙著將超過1萬2千份的供品裝袋，堆成一座小山，煞是壯觀。