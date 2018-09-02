指救災送包子作假 朴子市代會主席向黃嫈珺公開道歉

嘉義縣議員黃嫈珺與團隊成員要求朴子市代表會主席黃基全道歉。（記者林宜樟攝）

2018-09-02 13:26

［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義縣因823大雨造成嚴重水患，各民代與團隊進行救災行動，民進黨籍縣議員黃嫈珺今天召開記者會，指同黨籍朴子市代表會主席黃基全日前在LINE群組發佈她吃包子的照片，合成文字「不救災卻開直播作秀還吃救災戶的包子」，抹黑她與救災團隊，她澄清包子是自己花錢請友人購買發給災民，照片影響視聽，志工團隊憤慨，要求道歉；黃基全則回應，大家忙於細節，有許多疏忽，團隊造成摩擦和不愉快，造成黃嫈珺困擾「在此表達歉意」。

黃嫈珺說，823豪雨造成朴子市嚴重淹水，竹村里和永和里水淹至胸部，許多民眾求援，欠缺物資，她請友人王靖芬從雲林到嘉義市購買1千多顆包子，好友侯秋絨購買兩萬多元麵包，在福山社區發送，當時團隊成員張麗惠差點淹到頸部，去福山社區還遇到蛇在水中遊走，救災過程朴子虎爺會成員等協助幫忙。

黃嫈珺說，連續8天她與救災志工在朴子市、東石鄉各淹水地區救災，請黃基全勿抹黑，並要求道歉，還她與團隊的清白。

已登記參選朴子市長的黃基全則發表聲明，對所有救災的人員致上最高敬意，所有人都是盡己之力投入救災；忙於救災的過程，心急如焚也造成了許多的細節上的疏忽，這段時間團隊間的摩擦與不愉快他概括承受，造成黃嫈珺議員的困擾他也表達歉意。

黃基全說，相信每個人在自己的角色上都付出很大的心力，現階段市民期待朴子人要團結，別再陷入口水戰，接下來把時間還給鄉親，找出淹水主因並共商解決之道，同時協助災民善後及恢復家園，這才是當務之急，也是市民最關切的事。

黃嫈珺則說，她希望週一中午前黃基全能公開LINE群組截圖上下文，慎重澄清，讓民眾瞭解真相，否則將提告捍衛清白。

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