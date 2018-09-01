獨家》中國拒交H7N9病毒株 我釋出唯一高突變種供美研究

2018-09-01 23:20

〔記者吳亮儀／台北報導〕中國至今拒絕釋出人類感染禽流感病毒H7N9樣本，影響全球疫苗研發和傳染病防治。我國去年無私釋出國內唯一一株經突變的高致病性H7N9病毒株樣本給美國做研究，也是目前世界極少數的樣本。

根據世界衛生組織（WHO）規定，在「大流行性流感防範框架」下，會員國需即時提供可能引起大流行的病毒樣本和資訊，美國等國家一直和中國索取H7N9病毒樣本，但中國遲不釋出，一般認為這可能和中美貿易戰僵持局面有關。

2013年起，H7N9在中國爆發，病毒透過家禽飼養場傳播，且突變後能傳染人類，世衛組織統計已有六波疫情，且累積數百件死亡病例，亞洲地區的死亡案例幾乎都來自中國，因此對H7N9的防治和研究特別關鍵。

去年2月，一名從中國返台的台商因發燒住院，最後確診是感染H7N9流感，這起案例較不同的是，經過檢體分離和基因定序後發現，這是經突變的H7N9病毒，對禽鳥有高致病性、且對克流感及瑞樂沙等抗病毒藥物具抗藥性，該名台商後來病逝。

我國疾病管制署副署長羅一鈞說，我們認為將這資訊提供給世界很重要，因此在「全球共享禽流感數據行動聯盟（GISAID）」網站發布，美國得知後，也經台美合作平台接洽，疾管署便將這唯一一株突變的病毒株提供給美國。

羅一鈞說，經突變的H7N9病毒生物性危害已達第三級，屬於高危險的傳染性病毒，僅次於第四級病毒如伊波拉病毒等，目前病毒株仍貯存於疾管署的生物材料庫裡。同屬第三級病毒包括SARS、炭疽熱、結核菌等。

羅一鈞說，這是台美合作的好案例，美方將可拿來做分析和利用，但若要做出H7N9疫苗仍遠遠不夠，需更多的病毒樣本來做出最適合人類的疫苗。