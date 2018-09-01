「新竹生活節」國際日 40攤異國市集民眾開心體驗

「2018新竹生活節」今天以國際日吹響號角，延續美食奧運精神，於關新公園打造匯集29國、40攤的異國文化市集。（記者王駿杰攝）

2018-09-01 19:31

〔記者王駿杰／新竹報導〕異國美食嘉年華匯聚風城！由新竹市府舉辦的「2018新竹生活節」，今以國際日吹響號角，延續美食奧運精神，於關新公園打造匯集29國、40攤的異國文化市集，市長林智堅除到場親逛市集，也換上圍裙現場進行冰淇淋DIY與民眾互動，展現極高親和力。

今天林智堅除了與市府團隊逛市集，與民眾一起同樂，更親自體驗手作冰淇淋DIY，用溫暖笑容與民眾互動。

林智堅指出，竹市是一座小而多元的城市，據統計，旅居在竹市的外籍人口約有1.6萬人，佔全市總人口數3.63%，使得風城的人文風貌增添多元文化色彩，也成為一座國際化城市。

林智堅說，一座幸福的城市不僅要讓民眾「過日子」，還要讓大家過「好生活」，希望市府透過舉辦新竹生活節國際日，創造竹市獨特的文創品牌，傳遞「好生活」理念，也讓民眾有機會親近外國文化，來場地球村之旅。

文化局藝文推廣科長蔡雅如指出，今年國際日共匯集印度、尼泊爾、墨西哥、俄羅斯、哥倫比亞、美國、甘比亞、委內瑞拉、希臘、土耳其、泰國、加拿大、香港、法國、紐西蘭、斯洛伐克、澳洲、法國、宏都拉斯、巴西、越南、南非、薩爾瓦多、日本、馬來西亞、西班牙及英國等29國、40攤異國市集，其中包括藝文DIY體驗、文創攤位、飲品甜點及異國美食等攤位類別。