台中花博試營運藍營踢館 綠營痛斥「麥擱亂啊！」

2018-09-01 16:16

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中花博今日進入內部試營運，市議會國民黨團前往「踢館」。民進黨團除予嚴厲譴責，並強調台北花博試營運期間，也未開放一般民眾入場，國民黨為了選舉作秀，扭曲試營運目的，要硬闖花博園區，呼籲「麥擱亂啊！」

民進黨團總召李天生說，花博的門票已經寫明開幕時間是11月3日，但最近國民黨卻不斷釋放錯誤訊息，誤導民眾試營運期間，應開放一般民眾免費入場，如此不僅損害買票民眾的權益，市府也多次說明，試營運不是百貨公司「試賣」，期間主要是進行各項安全、人流動線、電力、安全、衛生、交通測試，並不會對一般民眾開放。

李天生也說，他上網查詢2010年台北市舉辦花博的新聞資料，也發現當年台北花博是11月6日開幕，9、10月也進行2個月的試營運，直到10月9日才開放民眾參觀，且限制區域，國民黨卻在距離開幕還有2個多月時硬闖花博園區，還要求對一般民眾開放，根本就是來亂的！

李天生也說，當初國民黨議員要在9月1日辦理議會的花博考察，但這項提案在政黨協商時並未達成共識，不料國民黨卻還硬闖，根本是濫用議員的權力。

李天生表示，花博是台中市好不容易迎來的國際級盛事，不管市府、企業、志工等，都投入大量人力、物力與心力，好不容易到開幕前最後一步的試營運，大家應該抱持歡喜心迎接，然而這時卻只見國民黨團不斷在扯花博後腿，難道國民黨非得要唱衰花博，見不得花博好。