終於不是違佔戶！嚴重地層下陷區 國有地核發租約

2018-08-31 23:37

〔記者陳彥廷／屏東報導〕嚴重地層下陷區的國有地出租法規，在八八風災後緊縮，雲林、嘉義及屏東的沿海許多國有地承租戶無法取得合法承租權，屏東不少人承租數十年，一夕變成「違佔戶」，民怨四起，這3縣市的立委莊瑞雄、蔡易餘及蘇治芬協調，改朝換代後法令鬆綁，屏東縣首批租約核發儀式今天來到東港鎮，因應日前嚴重淹水，國產署長曾國基說，養殖戶可辦理承租，但嚴禁抽取地下水來養殖。

沿海地區早期設置魚塭，八八風災後因法規緊縮，不再出租，合法承租戶竟變成違佔戶，在立委們奔走下去年放寬，只要符合1993年7月21日前使用國有土地建築、耕作或養殖的民眾，可例外開放辦理出租。

屏東首批租約核發儀式，今天在東港國小舉行，國有財產署長曾國基、立委莊瑞雄等人到場。莊瑞雄說，屏東新申租案件中以建築基地最多，在3個縣中屬於較特別的地區，這些居民現在能安心繼續承租國有地作為家園，「安居」政府照顧到了。

莊瑞雄說，過去東港、林邊、佳冬等沿海地區設置養殖魚塭，改編國有土地後，因嚴重地層下陷導致無法承租合法使用，漁民沒有任何保障，今天發出的租賃契約，就如同土地身分證一樣，擁有合法使用權，再也不用擔心會被要求騰空返還土地，且可申請水權、農漁資材補助優惠、加入漁保、農保、請求天然災損救濟，也可申請災歉減免租金。

「不能用台北角度看南部！」南下「招租」的曾國基說，民眾不必奔波到屏東市辦理，省去舟車勞頓，而屏東以建築基地案件為最多，與其他縣不同，這個場次也獲民意迴響，現在國有地中百坪以下的「基地」的承購法規確實已不符現況，已推動放寬修法。

國產署核發已核准的26張國有土地租賃契約書，同時辦理定期換約續租，實際到場的有近150件，最後共有約1530坪的新租約，以建築的基地為最多，林邊蔡姓居民高興地直說：「終於不再是違佔戶了！」

官員說，建築的「基地」部分，年租金為公告地價乘以面積乘以5％，若自用住宅還能再減半。