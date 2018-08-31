今年7、8月共14颱風 平史上同期最多台紀錄

2018-08-31 11:50

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣剛歷經熱帶低壓、西南氣流接力影響，災區逐漸復原中，中央氣象局指出，今年颱風數屬於偏多，秋天仍有可能受到颱風侵襲，不過接下來2週內，大平洋高壓增強，熱帶擾動發生機會不高，天氣相對穩定。

氣象局預報中心主任呂國臣指出，今年7至8月季風低壓偏強，有利熱帶擾動發展，今年到8月為止，西北太平洋已經有21個颱風，與其他年份同期平均13.4個颱風比起來，多了近8個。其中7至8月就占了14個，與1967年、1994年、1996年並列第一多。

除了季風低壓偏強，太平洋高壓偏北也造成台灣處於大低壓環境場中，整體而言南北天氣差異大，北台灣高溫少雨、中南部雨量偏多。且此也對颱風路徑有所影響，21個颱風中只有1個瑪莉亞颱風侵襲台灣，另外有2個熱低壓登陸台灣。

進入秋季後，呂國臣表示，依據西北太平洋秋颱預測，颱風發生頻率仍是較氣候值略多，但是否影響台灣目前訊號並不明顯，不過平均來說仍可能有1至2個颱風侵台，此時要留意秋颱與東北季風產生共伴效應所帶來的豪大雨。

呂國臣也說，目前熱帶太平洋處於正常狀態，秋季有6成以上發展成聖嬰，而台灣在聖嬰發展年將會有偏乾的狀況，整體預估台灣秋季氣溫以正常偏暖的機會較高，雨量方面則是以正常偏少機率較高，尤其中南部雖然8月降雨較多，但未來1季將逐漸進入枯水期，用水方面要特別注意。