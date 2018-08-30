數位外交再出擊！ 唐鳳現身日本Uber空中飛車亞太峰會

數位外交再出擊，唐鳳今現身Uber空中飛車亞太峰會。 （記者簡惠茹攝）

2018-08-30 20:59

［記者簡惠茹／台北報導］行政委員唐鳳今天現身日本東京參加2018 UBER空中飛車亞太峰會，並在會議中分享台灣開放政府的作法，唐鳳更是除了日本官方以外，唯一在會中演講的外國官員，唐鳳以「數位外交」屢屢為台灣在國際間突破困境。

有「數位政委」之稱的唐鳳去年12月以遠端視訊技術「數位機器人」，成功在日內瓦舉辦的聯合國網路治理論壇相關會議上發言，今年又在教廷及聯合國周邊組織共同主辦的人工智慧研討會上，在梵蒂岡投影秀出蔡英文總統照片，及台灣價值等文字，屢屢以數位外交為台灣突破重圍。

今天唐鳳出席Uber首次辦在亞太區域的空中飛車峰會，又是一個數位外交的實際行動，不但在亞太各國媒體前，演講台灣的開放政府創新作為，更是會議中唯一上台演講的外國官員。

而對於台灣拓展數位外交上的作為，唐鳳會後受訪表示，以前台灣解決自己問題的時候，很像就只有台灣人自己知道，不一定用外語宣揚，也可能甚至不宣揚，自己埋頭苦幹，但是現在透過數位外交的方式，增加國際能見度。

唐鳳舉例，例如先前舉辦總統杯黑客松比賽的團隊，AI工程師解決台灣自來水公司的問題，減低檢測漏水師傅的工作負擔，這件事被其他國家看見，現在團隊正將解決方案帶到紐西蘭，紐西蘭願意把水壓、水表資料交給台灣團隊，本身就是一個信任，雙方彼此截長補短，這就是數位外交可以達到的實際效果。

唐鳳在會議中分享台灣開放政府的措施，吸引許多掌聲，唐鳳會後表示，台灣有很大的特色，國際評比組織Civicus會評比每個國家在言論、集會、結社等等公民自由程度，給予完全開放、部分受限制和相當受限制等分級，亞洲國家中，完全開放的就只有台灣。

而開放政府的前提則是開放的公民社會，唐鳳指出，有些亞洲國家對於公民意見表達，還是會以社會和諧、國家安全當作理由做一定的箝制，當我們進行社會創新的時候，公民社會的開放性最重要，如果所有利害關係人都可以提意見，但是只要有些人提了特定意見明天就消失了，那這樣有什麼意義呢？

唐鳳表示，日本現在發展這些技術確實有在展示國力的味道，尤其為了2020東京奧運，不斷在5G、人工智慧和無人載具彰顯他們處於領先的位置，但是日本的年輕人在裡面是否有參與感？中間似乎有些落差，這也是台灣可以對日本有所貢獻的地方，讓「未來」透過大家而來，而不是透過「菁英」而來。

至於空中飛車在台灣發展的可能性？唐鳳表示，已經有許多無人載具的相關實驗提案出現，如果引入新技術，偏鄉是可能可以先受惠的地方，例如解決偏鄉不經濟的問題或者醫療資源的補足。

而空中飛車有沒有機會來台灣試營運？唐鳳表示，他有向Uber介紹台南沙崙綠能科學城是很適合展示新技術的場域，還有台灣人工智慧的研發能量相當充足，可以跟台灣人工智慧社群建立關係，台灣的研究社群也能藉此了解國際大廠正在關注的焦點，對教學也有幫助。