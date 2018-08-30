提拉米蘇原鄉主廚親授課 高中生學義式料理

2018-08-30 21:04

〔記者陳建志／台中報導〕台中明台高中與中興大學創新產業暨國際學院合作，邀請義大利迪亞夫學院（DIEFFE）開設義式料理和烘焙課程，安排來自義大利提拉米蘇原鄉特雷維索省（Treviso）的義大利主廚聯盟副總裁MARCO，到校指導學生和業界人士，製作羅勒青醬、鮪魚塔塔醬、墨魚麵條等義式料理，今天舉行成果發表，學生都很興奮可學到最道地的義大利料理作法。

明台高中副董事長林承峯表示，學校從國際、專業的層面，持續邀請國外主廚到校進行示範教學，今年並和中興大學共同開設義大利迪亞夫學院（DIEFFE）義式料理和烘焙課程，完成課程後可同時拿到迪亞夫學院認可的國際證書與中興大學創新產業暨國際學院推廣教育證書。

林承峯表示，此次課程除有40名學生參加，還開放給70位業界人士進修，希望讓台灣的餐飲料理能和世界接軌，吸引來自中部還有台北、高雄、苗栗的業界人士上課，邀請到義大利主廚聯盟副總裁MARCO到校指導，學習製作包括羅勒青醬、黑細寬麵佐墨魚、提拉米蘇、義式油炸三明治等義式經典料理。

林承峯說，此次授課的主廚MARCO的故鄉在義大利特雷維索省（Treviso），就是大家常吃的提拉米蘇甜點的故鄉，他也是10月7日在義大利舉辦的「世界提拉米蘇日」主要籌劃者，當天將在故鄉製作1萬份的提拉米蘇和世界各地遊客分享，明台高中也將經由視訊，讓師生一起參與學習。

今天舉行成果發表，除了主廚MARCO現場示範製作提拉米蘇、披薩，學生也現場製作義大利麵等義式料理，高二烘焙科陳思羽說，此次學習到製作青醬，還有親手做墨魚麵條等料理，發現義大利當地料理的口味較清淡，如果要迎合台灣人的口味需自己做調整。

另一位烘焙科的徐孟佑也說，自己未來想朝廚師發展，高一時在學校學到中餐料理，這次則希望和世界一流主廚學到最道地的義式料理，學習到各式義大利麵的作法，尤其是學到手揉義大利麵條，覺得受益良多。