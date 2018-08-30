疫病》網路謠傳登革熱致死率95％ 當心被罰50萬、關3天

2018-08-30 19:03

〔記者蔡淑媛／台中報導〕近日網路謠傳「目前確診20例本土型登革熱病例…只要是病毒造成全身出血…死亡50-95 percent.是研究病毒30年的專家最怕的一種！」台中市衛生局嚴正澄清，這是不實資訊，典型登革熱致死率低於1％，登革出血熱只要早期診斷並適當治療，死亡率也低於1％，但未及時就醫或治療，死亡率才達20％以上。依據傳染病防治法規定，散布傳染病疫情謠言，最高可罰50萬元，社會秩序維護法也有3日以下拘留處分，提醒切勿隨意轉傳不實疫情資訊，以免觸法。

衛生局補充說，過去2015年台南、高雄市大規模登革熱流行，致死率也為0.47％。依據傳染病防治法第63條規定，散布有關傳染病疫情之謠言或傳播不實的流行疫情消息，足以損害於公眾或他人者，最高可科50萬元罰金；另依社會秩序維護法第63條第5款規定，散佈謠言足以影響公共安寧者，得處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

2015台南市登革熱疫情長達6個月，造成2萬2760例登革熱病例，112人死亡，疫情確診病例及死亡人數為該市歷年之最。

台中市目前登革熱確診病例為25人，為全台縣市之最，其中23人來自大里區的開心農場、內新市場，屬同一波群聚感染，衛生局指截至8月29日，已送出73例送檢，還有13人待驗，強調該區為良好控制區，但病媒蚊的潛伏期最長會到14天，確診案例可能會陸續出來，請民眾不用恐慌。

不過，疾管署副署長羅一鈞說，昨天新增病例有活動地為距離開心農場1公里以上的里別，超過蚊子飛行距離，推估有隱藏病例未被發現而發發傳染，並推測在9月初出現第2波傳染，不過主要病媒蚊是白線斑蚊，而非散播力較高的埃及斑蚊，應不致發生以往南部大流行上萬病例的狀況。

而今天開學，市府已針對有確定病例的大里區、太平區、烏日區、南區、西區及東區學校，動員校園孳生源清除。鄰近的太平、東區、南區也同步進行「孳清導師訓練計畫」，防堵登革熱疫情擴散。