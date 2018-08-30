國民黨屏縣黨部大樓2拍 降價1300萬詢問度大增

第1次流標的國民黨屏東縣黨部大樓將進行第2次法拍，底價降為5200多萬元。（記者李立法攝）

2018-08-30 18:41

〔記者李立法／屏東報導〕國民黨因積欠數百位黨工薪資，債權人依法申請查封中國國民黨財產，因拍賣價金尚未足額，經屏東地方法院詢問囑託的台北地院後，決定將第1次流標的屏東縣黨部大樓進行第2次法拍，底價降為5200多萬元，詢問度大增。

屏東地院7月17日第1次拍賣位於屏東市區的國民黨屏東縣黨部大樓及附近2棟一併查封的幹部宿舍，縣黨部於拍賣前還特別對外發表聲明，強調國民黨已對查封黨產案提起行政訴訟，呼籲各界勿投標，以免日後衍生法律糾紛，不過，2棟佔地百餘坪的宿舍各以2400多萬元及1900多萬元順利拍出，底價6577萬元的黨部大樓則流標。

由於債權人尚未對國民黨撤告，法院拍賣查封黨產的價金未達判賠額度，屏東地院受台北地院囑託，將對屏東縣黨部大樓進行第2次拍賣，底價打8折，降為5261萬6000元，時間訂於9月11日上午10點半，競標者需繳交1052萬4000元保證金。

位於屏東市桂林街的黨部大樓，佔地200多坪，地上4樓加地下1樓，總坪數800多坪，格局方正，地點鬧中取靜，且靠近火車站，2拍降價1300多萬元後，連日來引起不少仲介業者詢問。