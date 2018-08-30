建商私栽樹木 鄰近住戶怨落葉掃不完

2018-08-30 16:57

［記者許倬勛／桃園報導］平鎮區坤慶路鄰近山仔頂家樂福的一處社區，因緊鄰的新建案栽種樹木等植栽，造成屋後有掃不完的落葉，居民怨聲載道，但多次向建商抗議都無疾而終，只好轉向民代求助，市議員黃敬平邀集相關單位會勘；市府建管處表示，當初送審建案並未規劃樹種，都市計畫細項律定明確，建商顯然已違規，現已要求移植他處改善。

居民表示，3年來興建期間與工地都相安無事，但半年前工地種樹後，天天有掃不完的落葉，有時還會飄入家中，曾向工地及營造廠商反映，對方卻以「按圖索驥」無不妥為由拒溝通，求助無門下只好向民代求助。

黃敬平表示，建商看中家樂福附近地理位置便利，人口密集、緊鄰學區，便在此地興建房舍，未料，工程趨近於完工之際，建商著手進入綠化面積介面工程，卻與建築基地旁相鄰的民眾發生爭議，黃敬平說，建築物如果要起造，都會委由專業建築師設計規劃符合法令、結構安全的房屋，也會將綠化面積及規格詳列並向建管處申請建築執照，以這次的事件而言，因為是在都市計劃內的新建案，所以每個細項都律定的很明確，也要經過都市設計審議，包含樹種、植栽位置、高度、都不能擅自更改，所以並不是與工地講好就可以的，而需經過一道道行政程序變更原本的設計，此外也必須符合變更的法規範。

黃敬平邀集建管處及陳情民眾、建商一起召開協調會，建管處表示，如果要變更綠化圖說，必須要經都市設計審議同意變更，但得視個案情況，併同使用執照辦理變更報備程序，要求建商將樹木移往他處。