連續降雨菜價上揚 南投仁愛農民搶收

近來菜價上揚，南投縣仁愛鄉農民冒雨搶收成熟的敏豆，希望賣得好價錢。（記者佟振國攝）

2018-08-29 18:26

〔記者佟振國／南投報導〕南部水災導致菜價上揚，南投縣仁愛鄉夏季蔬菜產區未傳災情，農民則是加緊採收上市，盼能賣得好價錢，農會統計本週平均每日出貨量約40噸，較平常多了1、2成，單一品項以高麗菜平均漲幅達3成最多，敏豆、青椒、牛蕃茄也漲近2成，但農民最擔心山區道路中斷，收成、價格再好也沒用。

熱帶性低氣壓與西南氣流接力重創南台灣，農業損失不斷攀升，蔬菜價格上揚，仁愛鄉夏蔬高冷蔬菜產區幸運未受雨彈襲擊，農民連日冒雨搶收出貨拚更好的收益。

農會新設的霧社仁愛國中集貨場及本會南豐村集貨場這幾天十分忙碌，農民趕忙將一箱箱的高麗菜、敏豆、青椒、甜椒、牛蕃茄等運來，再由農會共同運銷。

農會供銷部統計南豐、霧社集貨場最近平均出貨量合計達40噸，較平時成長1、2成，單一品項漲幅最高的則是高麗菜，平均漲幅達3成，尤其品質佳的高麗菜每公斤批發價上探60元大關，敏豆平均每公斤160元，最高達280元，至於青椒、牛蕃茄也比平常漲了1、2成。

農民表示，山區路況不佳，目前最怕降雨導致道路坍方落石中斷，農民趁著雨勢較小及道路暢通之際趕緊出貨，以免交通中斷，收成泡湯。