新竹東風音樂祭本週六日最終場 來場音樂趴踢night！

新竹東風音樂祭本週六、日最終場，有多個獨立樂團輪番上陣演出，邀請年輕朋友把握最終場機會，來場音樂趴踢night！活動免費入場。（記者洪美秀攝）

2018-08-29 15:20

［記者洪美秀／新竹報導］一連三週的的新竹市東風音樂祭，雖前兩週都遇到下雨，仍澆不熄樂迷熱情，已吸引超過3000多人次參與，本週六、日新竹東風音樂祭最終尾聲，9月1日、2日下午4點到晚上9點，將有知名樂團Mary See the Future、激膚及及在地知名嘻哈歌手呂士軒等眾多獨立音樂超新星，輪番在風livehouse演出，全部免費入場，邀請年輕學子，把握暑假尾巴，盡情來場音樂趴踢夜。

新竹市文化局表示，新竹東風音樂祭最終場，本週六、日，共安排12組樂團、歌手壓軸演出，9月1日有知名樂團Mary See the Future、人氣樂團甜約翰、激膚，和新竹在地樂團桑諾斯與 Chase 逐樂團接力演出；9月2日由新竹知名的嘻哈歌手呂士軒，與眾多獨立音樂的新星，包括Cynical Boyz、王水源、Q毛萬、西屯純愛組、G.K.、DJ Ku da Yeast等，要為市民帶來一整天的嗨歌，為音樂祭劃下完美句點。

文化局表示，新竹東風音樂祭以風livehouse吹起一股青春東風為發想，希望帶給新竹的音樂環境，更完善及豐沛能量，音樂祭從8月18日起每週六、日開演，前兩週19組樂團歌手，包括義民熱音、顯然樂隊、少年A、非人物種、BWOC、海岸乾杯、老破麻、應許之地、美秀集團、黃子軒與山平快、呂杰達搖滾大樂隊、伍悅（海豚刑警）、楊大葳（青春大衛）、洪申豪（Vooid）等輪番上場，已吸引大批人潮擠進風livehouse欣賞。

本週六、日，音樂祭已進入尾聲，活動免費入場，邀請喜歡音樂的年輕學子，週末來放鬆心情，活動可上FB新竹市新鮮事或彌聲Mixing Studio「新竹東風音樂祭」查詢。