雨彈狂襲南台灣 5縣市續發豪大雨特報！

2018-08-29 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今天上午9時55分，針對南部、東部、離島地區5縣市，繼續發布豪雨、大雨特報。

中央氣象局表示，受低壓帶、西南氣流影響，高雄市、屏東縣已出現大豪雨，台南市、台東縣則有豪雨發生，並指今天屏東縣、高雄市與台東縣，恐有機會發生大雨、局部豪雨，台南、澎湖地區則有局部大雨。

中央氣象局提醒，民眾須多加留意瞬間大雨、強陣風與雷擊。另外，因為連日來降雨，山區務必防範落石坍方、低漥地區小心淹水，若要前往山區活動的話，請記得關注天氣變化。