橋頭上百公頃農田淹成汪洋 下午積水已退

高雄梓官區同安里與橋頭區頂鹽里交界的上百公頃農田，今天上午一度淹成一片汪洋，但積水下午迅速消退。（市議員高閔琳提供）

2018-08-28 17:39

〔記者蘇福男／高雄報導〕北高雄大岡山地區從昨晚到現在豪大雨不斷，加上農曆7月18日大潮，導致典寶溪水暴漲，梓官、橋頭連通楠梓右昌市區的省道台17線典寶橋，今天一大早即封橋禁止通行，梓官區同安里與橋頭區頂鹽里交界的上百公頃農田，也一度淹成一片汪洋，但積水下午已迅速消退。

連夜暴雨襲擊，大岡山地區陸續傳出積淹水災情，高市議員高閔琳、陳政聞、議員參選人黃秋媖等人今天馬不停蹄分赴梓官、燕巢、永安、橋頭等區勘災。

災情包括梓官區典寶橋和大舍南路暫封橋，燕巢區樹德科技大學前橫山路段又積水，阿公店水庫路、安招國小往瓊林的產業道路積淹水，鳳澄路加油站往燕巢區外側車道積水一度封閉。

永安區天文宮積水一度封路、省道台17線維新橋便橋橋梁封閉，積水情況最嚴重的是，梓官區同安里與橋頭區頂鹽里交界廣達上百公頃的農田，淹成一片汪洋，水深最深快到膝蓋，令人怵目驚心！

不過下午4點多，橋頭區長陳振坤再度前往頂鹽里朝福路一帶察看時，發現農田淹成一片汪洋的景象已不復見，顯示積水消退速度相當快，高閔琳說，她走訪梓官區典寶等社區的積水，大概都在50公分以下，水溝箱涵和抽水機確實有發揮作用，前幾天飽受淹水之苦的岡山五甲尾和潭底社區，目前暫未傳出淹積水情事。