為達公投門檻 婚姻平權連署月底前還要8萬份

2018-08-27 17:45

〔即時新聞／綜合報導〕「婚姻平權小組」25、26日在全台廣設50處公投連署據點，希望趕在8月31日前達成第二階段28萬份連署目標，而今（27）日他們在「平權前夕．彩虹起義」臉書表示，為防可能有一成連署書無效，仍須8萬份連署。

據該臉書PO文表示，雖然目前各地的連署據點仍在回報收集的連署書份數，但初步預估25、26兩日，保守能掌握7到8萬份；而加上先前的數量，目前共計是22至23萬份。

「還需要8萬份。」他們指出，距8月底剩不到4天時間，為防來不及作業，希望支持的人簽署完後，能在29日中午前，以限時信寄到婚姻平權小組三重的總辦公室；亦或者，在31日前親自送往該地。

他們也補充，預計聯絡全台14個有善店家，作為「最後收件點」，但因是緊急決策，將盡快在近兩日於網上公告，屆時民眾可上網查詢相關資訊。

「我們不會輸的。」對於民眾及多位名人公開表態或支持此項公投，他們表示，這兩天的擺攤，不僅只是這7、8萬份的連署書，而是換來了更高昂的士氣，以及更多的目光，這是倡議理念最重要的基礎。

相關報導顯示，婚姻平權小組發起「婚姻平權」的公投，是為反制「下一代幸福聯盟」5月初發起的三項「愛家公投」，可是礙於中選會作業程序，直到7月24日才被通知能啟動第二階段，整整慢了2個月。

婚姻平權小組「平權前夕．彩虹起義」臉書粉絲專頁貼文：