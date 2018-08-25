「玉里熊讚」稻田彩繪插秧 歡迎「小熊妹」早日回家

玉里彩繪稻田完成插秧，隱約可見小黑熊（左）手上拿著氣球，「哥哥」玉里熊讚戴著小學生圓盤帽子牽妹妹的手，一起在田野漫步。（玉里鎮公所提供）

2018-08-25 19:35

〔記者花孟璟／花蓮報導〕卓溪鄉南安瀑布上個月有一頭小母黑熊找不到媽媽，林務局本月8日將小母熊送到農委會特生中心照顧，希望明年野放，讓小黑熊重返山林！而進入「有熊國」入口的玉里鎮，今天完成「玉里雙熊」稻田彩繪，圖案是玉里吉祥物「玉里熊讚」牽著小熊妹。玉里鎮長龔文俊說，希望替小黑熊祈福、祝牠好好長大，「玉里熊讚」隨時歡迎妹妹回家。

玉里鎮公所今天完成彩繪稻田插秧，以「兄妹雙熊」為主題，空拍畫面中隱約可看出「玉里熊讚」牽著小熊妹在稻田散步，熊妹的手上還拿著氣球，走「可愛動物溫馨路線」！

鎮長龔文俊說，南安小黑熊找不到媽媽的新聞看了讓人很不忍心，因此玉里鎮第三次進行的玉里熊讚稻田彩繪，才以「玉里雙熊」為主題，圖案設計為玉里鎮吉祥物「玉里熊讚」，帶著小黑熊在田野奔跑。他說，玉里鎮目前有臺灣黑熊保育協會的「東部臺灣黑熊館」，希望藉由雙熊彩繪田讓大家認識保育的重要，「希望以後不會再有小熊失去媽媽」!

玉里鎮是研究人員前進「有熊國」卓溪鄉大分的入口，玉里鎮公所2年前特別委託玉里高中廣告設計科學生設計「玉里熊讚」吉祥物，並從去年二期稻作開始，在玉里鎮興農橋下約1甲5分地的水稻田進行「稻田彩繪」，使用的品種是紫色水稻「花蓮23號」，搭配「黃葉稻品系」及「秈型紫莖白條紋葉品系」。

龔文俊說，去年夏天二期稻作第一次稻田彩繪，主題是「玉里百年慶」，今年一期稻作則是「玉里熊讚背書包上學去」，二期則是已完成的「玉里雙熊」。玉里雙熊從7月底圖案設計，本月開始在稻田放大樣，並委託秧苗場培育小苗後，本週進行插秧，歷經多次細節的修改，今天大功告成，為了看插秧效果也委託攝影師進行空拍。

他說，插秧後到收割約需120天，期間隨著水稻成長、稻田彩繪的效果會愈來愈漂亮，預計今年12月底左右也會舉辦割稻體驗，歡迎遊客報名！

玉里熊讚彩繪田，今年2期稻的彩繪主題是玉里雙熊，配合的農民在插秧好的水田查看，並修改細節，等到秧苗長大，顏色會愈來愈明顯。（玉里鎮公所提供）

玉里熊讚彩繪田，去年二期稻作主配合玉里鎮建鎮百年，主題「玉里100th」，有農夫造型的「玉里熊讚」拿著鋤頭及米倉的圖案，象徵玉里是花東縱谷稻米主要產地。（陳世淵提供）