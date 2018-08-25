台中大里登革熱增至13例 沒去過「開心農場」也中鏢

大里區東昇路「開心農場」登革熱群聚感染增加為13人，市府環保局、衛生局明天將再度派人前往清除積水容器、消毒。（記者陳建志翻攝）

2018-08-25 18:33

〔記者陳建志／台中報導〕台中市大里區東昇里「開心農場」登革熱群聚感染確診人數到今天增加為13人，除住在大里區民眾，還有2人住在太平區，甚至有2人未到過開心農場，但到過之前確診民眾去過的大里「內新市場」也中鏢，太平區中興里、新光里今天都動員志工清理積水容器，下週一清潔隊也將安排噴藥，環保局明天並將再度派人前往東昇里「開心農場」和內新市場清除積水容器、噴藥，全力防堵疫情擴散。

大里區東昇里「開心農場」登革熱群聚感染人數持續增加，今天又新增6人確診，分別住在大里區、南區及東區，其中年紀最小為4歲女童，讓此次群聚感染人數增加到13人。

昨天新增3人中，有2人住在太平中興里、新光里，讓太平區也淪陷，中興里長林阿爐表示，今天動員10多名環保志工前往里內巷道，將容器和輪胎的積水倒掉，因這次大里東昇里群聚感染是由「開心農場」菜園引起，特別前往朱厝巷旁的農場，將積水的水桶和帆布都倒掉並收拾好，也透過群組呼籲里民配合大家一起清除積水。

太平新光里長游癸龍也說，今天已請鄰長前往樹德一街附近的農場，將積水容器倒掉，並呼籲民眾如果在容器內種植觀賞用的蓮花，建議裡面能養魚，否則就要投藥避免蚊子幼蟲孳生。

太平區清潔隊表示，針對確診病例和風險較高區域，下週一起，已經排定前往中興、太平、新光等里進行全面噴藥消毒；大里仁化里長陳宗興明天也安排進行全里大消毒，各區里都全力動員避免病媒蚊孳生、疫情擴散。

市府衛生局疾管科長湯澡瑛表示，今天新增6例確診個案中，其中4例到過東昇路「開心農場」附近，另2人住在大里祥興里，雖不曾到過開心農場附近，但潛伏期內曾到過之前已確診民眾去過的西榮里「內新市場」也中鏢，研判屬同一波群聚感染事件，因這幾天下雨，已決定明天再度動員清潔隊員前往東昇路「開心農場」，還有內新市場清除積水容器並消毒，全力防堵病媒蚊孳生。