疫病》新北登革熱再添1例 熱區不配合防疫將強制入戶

2018-08-16 16:25

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市登革熱疫情持續升溫，今天再添1例本土型病例，累計全市達11例，患者為居住瓊林里的60歲男子，衛生局表示，第11例與第6例住家距離約100公尺，有高度地緣關係，研判為相同群聚感染。針對個案周遭100公尺住戶，若張貼2次公告仍聯繫不上，將強制入戶並開罰，防堵疫情擴散。

衛生局表示，第11例60歲男子8月14日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、關節痛、骨頭痛、腹瀉等症狀，當天前往瓊泰市民活動中心的登革熱篩檢衛教站進行快篩，結果為陽性，通報後確診。

衛生局長林奇宏表示，新莊區瓊林里自7月10日爆發首例本土登革熱病例以來，市府持續進行防疫作為，但該處有許多菜園、農地、空地，公寓頂樓常見植栽，增加登革熱傳播風險，加上部份住家無法進入，對防疫為一大挑戰。

林奇宏指出，衛生局將提高防疫強度，以第11例個案周圍半徑100公尺的區域劃設「熱區」，逐戶入內巡查並噴灑消毒藥劑，若住戶不在家或無法取得聯繫，將於門口張貼公告，2次以上仍無法獲得回應，第3次由鄰里長與警方陪同，採取強制入戶措施，事後並開罰6至30萬元。

有民眾質疑新北登革熱疫情瀕臨失控，林奇宏說，第11例從發病時間與地緣關係研判，與先前瓊林里的集中病例為同一波群聚感染，表示疫情在控制範圍內，未來一週是重要觀察期，若連續數日有密集病例產生，可能是第3波感染，市府不敢掉以輕心。